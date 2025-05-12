В лобовом столкновении возле села Покровское погиб водитель

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Серьёзное дорожно-транспортное происшествие с трагическим исходом произошло сегодня утром в Артёмовском районе Свердловской области. Около 9.00 на 13-м километре автодороги «Обход села Покровское» произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и грузовика с прицепом, — сообщает региональная Госавтоинспекция.По предварительным данным, водитель автомобиля марки «LADA Granta» по неустановленным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где врезался в большегруз. Удар оказался настолько сильным, что шансов выжить у водителя легковушки не оставалось — он получил смертельные травмы и скончался ещё до прибытия бригады «Скорой помощи».Водитель грузовика оказался зажат в повреждённой кабине. Для его извлечения из этой ловушки пришлось прибегать к помощи экстренных служб. О степени тяжести травм мужчины пока не сообщается.На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, которые регулировали движение и обеспечивали безопасность проезда на аварийном участке. Также назначено проведение доследственной проверки, в рамках которой предстоит установить точные причины аварии, в том числе рассмотреть возможные версии превышения скорости, технической неисправности или невнимательности за рулём.