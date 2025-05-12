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В лобовом столкновении возле села Покровское погиб водитель
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Серьёзное дорожно-транспортное происшествие с трагическим исходом произошло сегодня утром в Артёмовском районе Свердловской области. Около 9.00 на 13-м километре автодороги «Обход села Покровское» произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и грузовика с прицепом, — сообщает региональная Госавтоинспекция.
По предварительным данным, водитель автомобиля марки «LADA Granta» по неустановленным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где врезался в большегруз. Удар оказался настолько сильным, что шансов выжить у водителя легковушки не оставалось — он получил смертельные травмы и скончался ещё до прибытия бригады «Скорой помощи».
Водитель грузовика оказался зажат в повреждённой кабине. Для его извлечения из этой ловушки пришлось прибегать к помощи экстренных служб. О степени тяжести травм мужчины пока не сообщается.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, которые регулировали движение и обеспечивали безопасность проезда на аварийном участке. Также назначено проведение доследственной проверки, в рамках которой предстоит установить точные причины аварии, в том числе рассмотреть возможные версии превышения скорости, технической неисправности или невнимательности за рулём.
По предварительным данным, водитель автомобиля марки «LADA Granta» по неустановленным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где врезался в большегруз. Удар оказался настолько сильным, что шансов выжить у водителя легковушки не оставалось — он получил смертельные травмы и скончался ещё до прибытия бригады «Скорой помощи».
Водитель грузовика оказался зажат в повреждённой кабине. Для его извлечения из этой ловушки пришлось прибегать к помощи экстренных служб. О степени тяжести травм мужчины пока не сообщается.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, которые регулировали движение и обеспечивали безопасность проезда на аварийном участке. Также назначено проведение доследственной проверки, в рамках которой предстоит установить точные причины аварии, в том числе рассмотреть возможные версии превышения скорости, технической неисправности или невнимательности за рулём.
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