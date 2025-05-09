Из 17 свердловских пожаров четверга самый крупный произошёл в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За прошедшие сутки сотрудники МЧС России ликвидировали 17 возгораний на территории Свердловской области, из которых пять произошли в жилом секторе. Об этом свидетельствует ежедневная сводка ведомства.Наиболее масштабный пожар произошёл в Екатеринбурге на улице Изоплитной. Горела заброшка, именно поэтому огонь заметили не сразу и пожарных вызвали, когда огонь уже разгулялся по неэксплуатируемому зданию. В итоге «в пик» площадь пожара составляла 150 квадратных метров. С огнём приехали бороться 20 специалистов. Ликвидация возгорания заняла у них 68 минут.Ещё одна екатеринбургская заброшка загорелась на улице Шефской. Но там огонь не успел распространиться больше, чем на 10 квадратных метров, и таких трудов от пожарных не потребовал.А вот в СНТ «Сосновый бор» посёлка Бобровский случился пожар помасштабнее: там сгорела частная баня площадью 70 «квадратов». Несмотря на масштаб, на тушение приехали 8 специалистов, которые справились с задачей примерно за то же время, что их 20 коллег на екатеринбургской Изоплитной улице.Обратная ситуация сложилась на ещё одном екатеринбургском пожаре, который произошёл вчера на Набережной Рабочей Молодежи. Хоть полыхало здесь сравнительно «скромно», всего на семи квадратных метрах, к месту происшествия прислали аж 30 пожарных. Всё дело в том, что пожар был высотный, на седьмом этаже девятиэтажки, а это представляет особую трудность для огнеборцев. В итоге на борьбу с не самым крупным возгоранием ушло почти полчаса. Зато обошлось без потерпевших, как и в остальных пожарах четверга.