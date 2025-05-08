В Свердловской области пять человек были спасены из пожаров сотрудниками МЧС

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Согласно сводке МЧС России, вчера, 14 мая, на территории Свердловской области было ликвидировано 17 возгораний, только два из которых произошли в жилом секторе. В результате оперативных действий спасателей удалось избежать жертв и эвакуировать пятерых человек, включая одного ребёнка.Одно из самых серьёзных происшествий минувшей среды случилось в посёлке Новоберёзовский на улице Толбухина. На первом этаже пятиэтажного жилого дома загорелись личные вещи. Площадь пожара составила около 15 квадратных метров. Из задымлённого подъезда звенья газодымозащитной службы эвакуировали пятерых жильцов, среди которых был ребёнок. На месте работали 9 сотрудников МЧС и 3 единицы техники. Возгорание удалось локализовать и ликвидировать всего за 15 минут.Ещё один пожар произошёл в Екатеринбурге на улице Академика Бардина. Там на лестничной клетке 16-этажного дома загорелся мусор. Площадь возгорания составила три квадратных метра. Благодаря быстрой реакции спасателей — 10 человек и 3 единицы техники — пожар удалось потушить всего за 4 минуты. По предварительным данным, причиной данного происшествия стало неосторожное обращение с огнём.Остальные 15 пожаров середины недели возникали на открытых площадках и в промзонах области.