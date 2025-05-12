Возрастное ограничение 18+

СМИ сообщают о сорвавшемся с окна третьего этажа подростке в Екатеринбурге

17.09 Четверг, 15 мая 2025
Кадр из видео: «Дно Исети»
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В СМИ сообщают, что в Екатеринбурге на улице Альпинистов с окна третьего этажа сорвался подросток.

Кадры с падением юноши опубликовали в телеграм-канале «Дно Исети». По данным ресурса, мама мальчика заперла двери, поэтому он решил выбраться на улицу через окно. Спуститься с третьего этажа он пытался с помощью импровизированной страховки, но сорвался.

«Ребёнок в больнице. Сломал ногу»,

– пишет канал.


Официальных комментариев по поводу случившегося ещё не было.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В СМИ сообщают о избитом парне на Новой Сортировке в Екатеринбурге
12 мая 2025
СМИ сообщают о предложении изменить трамвайный маршрут №7 в Екатеринбурге
14 мая 2025
Волонтеры приютили брошенного в российском лесу страусенка
11 мая 2025
СМИ сообщают о внезапной смерти трёхмесячного малыша в Нижних Сергах
12 мая 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Третий судебный круг» после двух оправдательных приговоров по громкому делу начинается в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:32 Попавшей в екатеринбургский зооприют кошке необходимы несколько операций
19:12 В Свердловской области пять человек были спасены из пожаров сотрудниками МЧС
18:40 В интересах безопасности Музей истории Екатеринбурга отменил уличное шествие
18:23 На мемориале прокуратуры Свердловской области появились новые имена героев-фронтовиков
17:09 СМИ сообщают о сорвавшемся с окна третьего этажа подростке в Екатеринбурге
16:50 Экс-замглавы свердловского «Оператора электронного правительства» оставили под стражей
16:07 На «Ночи музеев» в Екатеринбурге покажут реактор БН-800 Белярской АЭС
15:33 В Екатеринбурге женщину с малышом в коляске уличили в серии краж
14:39 Паслер помог с финансированием театрального фестиваля «Коляда-Plays» в Екатеринбурге
13:54 Глава СК потребовал доклад об обстоятельствах смерти мальчика в детском саду Лесного
13:44 На четыре дня газовщики закроют движение по улице Полковой в Екатеринбурге
13:05 Покинувшего Россию экс-главу свердловского УФНС Логинова заочно арестовали
12:34 Избившему соседку подростку из свердловского села Мостовское продлили содержание в СИЗО
11:47 Более 300 иностранцев проверили силовики в Екатеринбурге во время рейда
11:09 Ночью под Сысертью на трассе грузовик насмерть сбил человека
10:37 Принудительными работами наказал суд побившего мальчиков из-за брошенного снежка екатеринбуржца
10:03 В Карпинске не смогли найти подрядчика для отлова собак
09:29 СМИ сообщают о смерти трёхлетнего мальчика в детском саду Лесного
09:13 В Верхней Пышме пропала 15-летняя девочка
21:14 Фельдшера из Нижнего Тагила оштрафовали за взятки
20:59 Книгу об этническом кино от уральского киноведа презентуют в магазине «Пиотровский»
20:24 Транспортная прокуратура вновь заинтересовалась прокатом лодок на Исети
19:39 «ЭкоДозор» приглашает на посадку деревьев в Южном лесопарке Екатеринбурга
19:19 Самый пикантный музей Екатеринбурга присоединится к ночной акции
18:50 Чёртова дюжина пожаров была ликвидирована свердловскими пожарными в 13 день мая
17:46 Вместе с дождями в Свердловскую область придёт тепло
Все новости Свердловской области
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
Все новости России и мира
19:32 Попавшей в екатеринбургский зооприют кошке необходимы несколько операций
19:12 В Свердловской области пять человек были спасены из пожаров сотрудниками МЧС
18:40 В интересах безопасности Музей истории Екатеринбурга отменил уличное шествие
18:23 На мемориале прокуратуры Свердловской области появились новые имена героев-фронтовиков
17:09 СМИ сообщают о сорвавшемся с окна третьего этажа подростке в Екатеринбурге
16:50 Экс-замглавы свердловского «Оператора электронного правительства» оставили под стражей
16:07 На «Ночи музеев» в Екатеринбурге покажут реактор БН-800 Белярской АЭС
15:33 В Екатеринбурге женщину с малышом в коляске уличили в серии краж
14:39 Паслер помог с финансированием театрального фестиваля «Коляда-Plays» в Екатеринбурге
13:54 Глава СК потребовал доклад об обстоятельствах смерти мальчика в детском саду Лесного
13:44 На четыре дня газовщики закроют движение по улице Полковой в Екатеринбурге
13:05 Покинувшего Россию экс-главу свердловского УФНС Логинова заочно арестовали
12:34 Избившему соседку подростку из свердловского села Мостовское продлили содержание в СИЗО
11:47 Более 300 иностранцев проверили силовики в Екатеринбурге во время рейда
11:09 Ночью под Сысертью на трассе грузовик насмерть сбил человека
10:37 Принудительными работами наказал суд побившего мальчиков из-за брошенного снежка екатеринбуржца
10:03 В Карпинске не смогли найти подрядчика для отлова собак
09:29 СМИ сообщают о смерти трёхлетнего мальчика в детском саду Лесного
09:13 В Верхней Пышме пропала 15-летняя девочка
21:14 Фельдшера из Нижнего Тагила оштрафовали за взятки
20:59 Книгу об этническом кино от уральского киноведа презентуют в магазине «Пиотровский»
20:24 Транспортная прокуратура вновь заинтересовалась прокатом лодок на Исети
19:39 «ЭкоДозор» приглашает на посадку деревьев в Южном лесопарке Екатеринбурга
19:19 Самый пикантный музей Екатеринбурга присоединится к ночной акции
18:50 Чёртова дюжина пожаров была ликвидирована свердловскими пожарными в 13 день мая
17:46 Вместе с дождями в Свердловскую область придёт тепло
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK