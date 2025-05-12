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СМИ сообщают о сорвавшемся с окна третьего этажа подростке в Екатеринбурге
Кадр из видео: «Дно Исети»
В СМИ сообщают, что в Екатеринбурге на улице Альпинистов с окна третьего этажа сорвался подросток.
Кадры с падением юноши опубликовали в телеграм-канале «Дно Исети». По данным ресурса, мама мальчика заперла двери, поэтому он решил выбраться на улицу через окно. Спуститься с третьего этажа он пытался с помощью импровизированной страховки, но сорвался.
Официальных комментариев по поводу случившегося ещё не было.
Кадры с падением юноши опубликовали в телеграм-канале «Дно Исети». По данным ресурса, мама мальчика заперла двери, поэтому он решил выбраться на улицу через окно. Спуститься с третьего этажа он пытался с помощью импровизированной страховки, но сорвался.
«Ребёнок в больнице. Сломал ногу»,
– пишет канал.
Официальных комментариев по поводу случившегося ещё не было.
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