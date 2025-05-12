Ночью под Сысертью на трассе грузовик насмерть сбил человека

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Минувшей ночью на 172-м километре трассы Челябинск – Екатеринбург, вблизи Сысерти, под колёсами грузовика погиб человек.Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, установлено, что погибшему был 31 год, он был жителем Сысертского района. Ранее неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, отметили в пресс-группе. За рулём грузовика был 49-летний мужчина с водительским стажем 30 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД привлекался два раза. В разговоре с сотрудниками полиции пояснил, что увидел пешехода на дороге в последний момент.По предварительным данным, водитель грузовика не сразу увидел пешехода из-за того, что тот шёл по дороге в тёмной одежде несмотря на позднее время. По факту произошедшего начато расследование.