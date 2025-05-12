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Ночью под Сысертью на трассе грузовик насмерть сбил человека

11.09 Четверг, 15 мая 2025
Фото: УГИБДД по Свердловской области
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Минувшей ночью на 172-м километре трассы Челябинск – Екатеринбург, вблизи Сысерти, под колёсами грузовика погиб человек.

Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, установлено, что погибшему был 31 год, он был жителем Сысертского района. Ранее неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, отметили в пресс-группе. За рулём грузовика был 49-летний мужчина с водительским стажем 30 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД привлекался два раза. В разговоре с сотрудниками полиции пояснил, что увидел пешехода на дороге в последний момент.

По предварительным данным, водитель грузовика не сразу увидел пешехода из-за того, что тот шёл по дороге в тёмной одежде несмотря на позднее время. По факту произошедшего начато расследование.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:37 Принудительными работами наказал суд побившего мальчиков из-за брошенного снежка екатеринбуржца
10:03 В Карпинске не смогли найти подрядчика для отлова собак
09:29 СМИ сообщают о смерти трёхлетнего мальчика в детском саду Лесного
09:13 В Верхней Пышме пропала 15-летняя девочка
21:14 Фельдшера из Нижнего Тагила оштрафовали за взятки
20:59 Книгу об этническом кино от уральского киноведа презентуют в магазине «Пиотровский»
20:24 Транспортная прокуратура вновь заинтересовалась прокатом лодок на Исети
19:39 «ЭкоДозор» приглашает на посадку деревьев в Южном лесопарке Екатеринбурга
19:19 Самый пикантный музей Екатеринбурга присоединится к ночной акции
18:50 Чёртова дюжина пожаров была ликвидирована свердловскими пожарными в 13 день мая
17:46 Вместе с дождями в Свердловскую область придёт тепло
17:29 В Первоуральске вынесли приговор обвиняемому во взяточничестве инженеру дорожно-строительной компании
16:44 Уголовное дело обвиняемого в изнасиловании и убийстве пятиклассницы в Нижнем Тагиле передали в суд
15:43 Делегации омбудсменов показали Музейный комплекс Верхней Пышмы
14:20 Уральское предприятие выплатило 300 тысяч рублей получившему сотрясение сотруднику
13:50 МЧС предупреждают о непогоде 15 мая в Свердловской области
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