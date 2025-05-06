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В Верхней Пышме пропала 15-летняя девочка
Коллаж: Вечерние ведомости (Иллюстрация и фото: «Прорыв»)
В Верхней Пышме ищут 15-летнюю Софью Запевалову. Она пропала во вторник, 13 мая. Ориентировку на подростка публикует поисковый отряд «Прорыв».
Девочка ростом 160 сантиметров, среднего телосложения, с серо-голубыми глазами, бордовыми крашенными волосами длиной ниже плеч. В день исчезновения была одета в чёрные спортивные штаны, чёрную футболку, розовый бомбер, чёрную куртку с белыми полосками и чёрные кроссовки. С собой у неё был школьный рюкзак. Из особых примет – очки.
Розыском пропавшей занимается МО МВД России «Верхнепышминский». Всех, кто может что-либо знать о местонахождении подростка, просят звонить по телефону 8 (34368) 5-43-44.
Девочка ростом 160 сантиметров, среднего телосложения, с серо-голубыми глазами, бордовыми крашенными волосами длиной ниже плеч. В день исчезновения была одета в чёрные спортивные штаны, чёрную футболку, розовый бомбер, чёрную куртку с белыми полосками и чёрные кроссовки. С собой у неё был школьный рюкзак. Из особых примет – очки.
Розыском пропавшей занимается МО МВД России «Верхнепышминский». Всех, кто может что-либо знать о местонахождении подростка, просят звонить по телефону 8 (34368) 5-43-44.
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