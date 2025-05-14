Возрастное ограничение 18+
Уральское предприятие выплатило 300 тысяч рублей получившему сотрясение сотруднику
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге АО «Уралкабель» по иску прокуратуры выплатило моральную компенсацию сотруднику предприятия – слесарю-ремонтнику, который получил сотрясение мозга из-за несчастного случая на работе.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, несчастный случай, о котором идёт речь, произошёл 10 декабря 2021 года. В этот день во время спуска короба воздуховода приточно-вытяжной вентиляции одни из его частей отцепилась и упала, задев по касательной голову работника. В результате инцидента мужчина получил сотрясение головного мозга и ушибленную рану лобной области.
Суд, изучив требования прокуратуры, удовлетворил иск и возложил на предприятие обязанность выплатить моральную компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Подчеркивается, что организация решение суда уже исполнила.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, несчастный случай, о котором идёт речь, произошёл 10 декабря 2021 года. В этот день во время спуска короба воздуховода приточно-вытяжной вентиляции одни из его частей отцепилась и упала, задев по касательной голову работника. В результате инцидента мужчина получил сотрясение головного мозга и ушибленную рану лобной области.
«В связи с изложенным прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга в интересах работника в суд направила иск о взыскании с работодателя в пользу местного жителя компенсации морального вреда»,
– сообщили в ведомстве.
Суд, изучив требования прокуратуры, удовлетворил иск и возложил на предприятие обязанность выплатить моральную компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Подчеркивается, что организация решение суда уже исполнила.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
На 40 тысяч рублей оштрафовали жителя Невьянского района за комментарии в «Одноклассниках»
12 мая 2025
12 мая 2025