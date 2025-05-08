Два ДТП с участием детей зарегистрировали в Екатеринбурге





– сказали в пресс-группе. «Госавтоинспекция призывает водителей к строгому соблюдению ПДД и предельной бдительности на дорогах»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Во вторник, 13 мая, в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД зарегистрировали сразу два дорожно-транспортных происшествия, участниками которых стали дети. Они произошли с разницей в 13 минут.Первое ДТП произошло в 17.10 около 55-го дома по улице Щербакова, где на красный выехала 26-летняя девушка на Lada Kalina. В этот момент дорогу пересекал 9-летний мальчик на велосипеде. С места ДТП его увезли в ДГКБ №9 больницу с травмой головы и ушибами тела, позже отпустили домой.Второе ДТП случилось в 17.23 напротив 17-го дома по улице Родонитовой. Там нетрезвый 36-летний мужчина на электросамокате сбил 7-летнего мальчика, который гулял с родителями. Вследствие столкновения ребёнок также получил травмы и ушибы, с которыми его госпитализировали в ДГКБ №9. Освидетельствование нарушителя показало 0,455 мг/л алкоголя в организме. По его словам, он не заметил мальчика.