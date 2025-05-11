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В одной из частных клиник Екатеринбурга скончалась женщина
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в одной из частных клиник скончалась женщина. Следственный комитет сообщает, что она умерла в марте ткущего года.
По данным Следкома, у неё было тяжёлое заболевание. По факту её смерти возбудили уголовного дела по статье 109 УК РФ – «причинение смерти по неосторожности». Предполагается, что специалисты частной клиники могли некачественно оказать лечение.
О результатах расследования будут докладывать главе СК Александру Бастрыкин. Он дал соответствующее поручение, и теперь ждёт доклад о ходе дела и установленных обстоятельствах.
По данным Следкома, у неё было тяжёлое заболевание. По факту её смерти возбудили уголовного дела по статье 109 УК РФ – «причинение смерти по неосторожности». Предполагается, что специалисты частной клиники могли некачественно оказать лечение.
О результатах расследования будут докладывать главе СК Александру Бастрыкин. Он дал соответствующее поручение, и теперь ждёт доклад о ходе дела и установленных обстоятельствах.
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