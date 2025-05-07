На дороге в Заречном пострадал маленький мальчик

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Этим вечером в городе Заречный Свердловской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьёзно пострадал малолетний ребёнок. Белоярская межрайонная прокуратура незамедлительно подключилась к выяснению всех обстоятельств произошедшего.По предварительным данным, около 17.26 на пересечении улиц Победы и Ленинградская города Заречный пятилетний мальчик пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на велосипеде. В это время водитель легкового автомобиля, двигаясь по встречной полосе, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на малыша.В результате ДТП мальчик получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Сейчас он находится под наблюдением врачей, ему оказывается необходимая медицинская помощь.Прокуратура сообщила о намерении проверить законность процессуальных решений, которые будут приняты по итогам расследования правоохранительными органами. Особое внимание будет уделено действиям водителя, грубо нарушившего правила дорожного движения, и обстоятельствам, при которых ребёнок оказался на дороге.Кроме того, в рамках надзорных мероприятий прокуроры дадут оценку соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Будет также рассмотрен вопрос о достаточности профилактической работы со стороны соответствующих органов, ответственных за безопасность детей на дорогах. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения, прокуратура обещает принять весь комплекс предусмотренных законом мер реагирования. Ситуация находится на особом контроле надзорного ведомства.