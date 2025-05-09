За сутки свердловские пожарные ликвидировали 17 возгораний

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За минувшие сутки подразделения МЧС России ликвидировали 17 пожаров, из которых 13 произошли в жилом секторе. Пострадали два человека. Такие цифры указаны в ежедневной сводке ведомства по Свердловской области.Самый крупный пожар вчерашних суток вспыхнул в Екатеринбурге на улице Строителей. Там горел мусор на открытой площадке и огонь успел охватить площадь в сотню квадратных метров. У прибывших специалистов пожаротушения работа заняла около получаса.В селе Малобрусянском на улице Ленина вчера, 12 мая, горел частный жилой дом. Огонь охватил 70 квадратных метров, при этом пострадал один из жильцов. С пожаром боролись 19 специалистов с привлечением четырёх единиц техники. Возгорание удалось локализовать за час.Аналогичный случай произошёл в деревне Уфа-Шигири на улице Мусы Джалиля, где тоже горел частный дом и так же пострадал жилец. Только огонь успел охватить площадь в полсотни квадратных метров. К месту происшествия прибыло 13 пожарных, которым понадобилось всего 1о минут, чтобы потушить пламя.Большинство вчерашних пожаров (16 процентов) произошло из-за неосторожного обращения с огнём. Среди других причин пожаров — нарушение правил эксплуатации печного отопления (8%), короткие замыкания (8%) и воспламенение жировых отложений в вентиляции (8%). Причины остальных возгораний устанавливаются.