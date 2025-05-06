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В СМИ сообщают о найденном в Екатеринбурге трупе без глаз
Фото: Ura.ru
В СМИ сообщают, что в Верх-Исетском районе Екатеринбурга на пустыре обнаружили труп мужчины. Его нашли на улице Плавильщиков.
Его заметили прохожие. Они же вызвали полицию. По данным Ura.ru, у трупа отсутствуют глаза. Также на нём нет одежды, за исключением нижнего белья – трусов.
В СК официально ещё не комментировали инцидент.
Его заметили прохожие. Они же вызвали полицию. По данным Ura.ru, у трупа отсутствуют глаза. Также на нём нет одежды, за исключением нижнего белья – трусов.
В СК официально ещё не комментировали инцидент.
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