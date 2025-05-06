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В СМИ сообщают о найденном в Екатеринбурге трупе без глаз

16.19 Вторник, 13 мая 2025
Фото: Ura.ru
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В СМИ сообщают, что в Верх-Исетском районе Екатеринбурга на пустыре обнаружили труп мужчины. Его нашли на улице Плавильщиков.

Его заметили прохожие. Они же вызвали полицию. По данным Ura.ru, у трупа отсутствуют глаза. Также на нём нет одежды, за исключением нижнего белья – трусов.

В СК официально ещё не комментировали инцидент.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:33 Фестиваль бездомных животных «Дорога домой» пройдёт в парке Маяковского
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14:05 В 2025 году в Екатеринбурге собираются избавиться от 318 киосков
12:58 Глава СК проконтролирует проверку по обращению жильцов аварийного дома в Нижней Туре
12:55 Школьникам в игровой форме расскажут о работе антифрод-специалистов
12:20 В Свердловской области утвердили антикоррупционную программу
11:28 Таможенники задержали екатеринбуржца при получении посылки с препаратом гормона роста
10:58 В Екатеринбурге за взятки будут судить экс-полицейскую из миграционного отдела
10:34 Бывший свердловский замгубернатора Павел Креков получил работу в тюменской мэрии
09:50 Ночью в Невьянске при пожаре в частном доме погиб человек
09:38 Аферист из колонии обманул жительницу Екатеринбурга на 650 тысяч рублей
21:23 В праздничную неделю свердловское МЧС провело 1267 противопожарных рейдов
20:57 Взят под стражу избивший в Екатеринбурге девушку-курьера мужчина
20:44 В Краснотурьинске прошёл суд над обвинённым в гибели человека взрывником
20:19 Скрытые смыслы сказки про Чиполлино раскроют в Белинке
19:40 Смертельное ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень унесло жизни двух человек
19:31 За три нерабочих дня по Свердловской области прокатилось более полусотни пожаров
17:49 СМИ сообщают о проверке Роспотребнадзора в школах, которые обслуживает «Глобусресурс»
17:07 В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга перекроют несколько улиц ради «ЗаБега».
16:30 Поставщику питания екатеринбургской школы №178, где отравились дети, разрешили вернуться к работе
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