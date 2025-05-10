Смертельное ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень унесло жизни двух человек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Воскресным вечером, 11 мая, на 87-м километре федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень в Богдановичском районе случилось трагическое дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей. В результате аварии погибли два человека.По предварительной информации, на указанном участке произошло столкновение легкового автомобиля марки «Ford», грузовика «Volvo Truck» и «Lada Vesta». Удар оказался настолько сильным, что два человека, находившиеся в салоне Ford, скончались на месте от полученных травм. Личности погибших пока не называются.Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия, организовали оцепление и начали сбор материалов по факту аварии. Сейчас ведётся расследование обстоятельств происшествия, выясняются причины столкновения и опрашиваются очевидцы, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».