Возрастное ограничение 18+

За три нерабочих дня по Свердловской области прокатилось более полусотни пожаров

19.31 Понедельник, 12 мая 2025
Фото: Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
С 9 по 11 мая пожарные ликвидировали 52 пожара, вспыхивавшие на территории Свердловской области. Как отмечают в МЧС России, наибольшее количество возгораний пришлось на воскресенье, 11 мая, — в этот день было зарегистрировано 20 возгораний.

Наиболее масштабный пожар зафиксирован в селе Сипавское, где 9 мая загорелся частный жилой дом и надворные постройки. Площадь возгорания составила 208 квадратных метров. Для ликвидации пожара потребовались усилия 15 специалистов и 5 единиц техники. Справиться с огнём удалось за 42 минуты.

Самый крупный пожар воскресенья произошёл в посёлке Алтынай. Там горели жилой дом и надворные постройки, а огонь охватил площадь в 150 квадратных метра. Несмотря на масштаб возгорания, пожарным удалось ликвидировать его за 11 минут.

Среди других резонансных происшествий трёх нерабочих дней — пожар на складе при кафе на трассе Екатеринбург — Тюмень (80 квадратов), а также сразу несколько возгораний в садовых товариществах Невьянска. Только в СНТ «Надежда-2» и СНТ «Дачное» в один день сгорели два садовых дома общей площадью 61 квадратный метр.

Отмечено, что в ряде случаев огонь перекидывался на транспорт: так, 11 мая в Екатеринбурге на улице Евгения Савкова вместе с надворными постройками сгорел грузовой автомобиль, а на 40-летия Комсомола — утеплитель и снегоуборочная техника.

Среди основных причин пожаров МЧС называет неосторожное обращение с огнём, нарушение правил эксплуатации печей и короткое замыкание.

Во всех инцидентах пострадавших не зафиксировано.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Всего три из 18 свердловских пожаров четверга пришлись на жилой сектор
09 мая 2025
В Слободе при пожаре в церковной трапезной погиб человек
04 мая 2025
Три человека пострадали во вчерашних пожарах на территории Свердловской области
08 мая 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Третий судебный круг» после двух оправдательных приговоров по громкому делу начинается в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:23 В праздничную неделю свердловское МЧС провело 1267 противопожарных рейдов
20:57 Взят под стражу избивший в Екатеринбурге девушку-курьера мужчина
20:44 В Краснотурьинске прошёл суд над обвинённым в гибели человека взрывником
20:19 Скрытые смыслы сказки про Чиполлино раскроют в Белинке
19:40 Смертельное ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень унесло жизни двух человек
19:31 За три нерабочих дня по Свердловской области прокатилось более полусотни пожаров
17:49 СМИ сообщают о проверке Роспотребнадзора в школах, которые обсулживает «Глобусресурс»
17:07 В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга перекроют несколько улиц ради «ЗаБега».
16:30 Поставщику питания екатеринбургской школы №178, где отравились дети, разрешили вернуться к работе
15:56 За организацию игр в покер в Нижней Туре будут судить четырёх человек
14:53 В Свердловскую область поступили первые партии черешни и абрикосов
14:20 СМИ сообщают о внезапной смерти трёхмесячного малыша в Нижних Сергах
13:26 В Нижнем Тагиле отправили в СИЗО обвиняемого в убийстве сожительницы в ночь на 9 мая
12:44 Опрокинувшийся грузовик перерыл дорогу в сторону Перми от Екатеринбурга
12:31 Более 120 тонн арбузов приехало на Урал в апреле
12:00 За взятки от студентов будут судить бывшего проректора УрГЭУ
11:15 На 40 тысяч рублей оштрафовали жителя Невьянского района за комментарии в «Одноклассниках»
10:55 В Нижнесергинском районе выявили более 222 гектаров запущенных собственниками сельхозземель
09:13 Более 163 тысяч екатеринбуржцев проголосовали за парк для благоустройства
08:51 В СМИ сообщают о избитом парне на Новой Сортировке в Екатеринбурге
08:38 Три человека перевернулись в Hyundai Elantra под Ачитом
17:00 В Невьянске СК проверит состояние аллеи Славы после жалоб на ржавые портреты ветеранов
16:40 В Заречном расследуют убийство 2011 года: обвиняемому грозит срок по трём статьям
15:58 В Свердловской области ожидаются заморозки в ближайшие дни
15:37 В Свердловской области турист погиб при попытке переправиться через реку по канату
14:22 Екатеринбург проверит трубы: гидравлические испытания стартуют 13 мая
Все новости Свердловской области
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
Все новости России и мира
21:23 В праздничную неделю свердловское МЧС провело 1267 противопожарных рейдов
20:57 Взят под стражу избивший в Екатеринбурге девушку-курьера мужчина
20:44 В Краснотурьинске прошёл суд над обвинённым в гибели человека взрывником
20:19 Скрытые смыслы сказки про Чиполлино раскроют в Белинке
19:40 Смертельное ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень унесло жизни двух человек
19:31 За три нерабочих дня по Свердловской области прокатилось более полусотни пожаров
17:49 СМИ сообщают о проверке Роспотребнадзора в школах, которые обсулживает «Глобусресурс»
17:07 В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга перекроют несколько улиц ради «ЗаБега».
16:30 Поставщику питания екатеринбургской школы №178, где отравились дети, разрешили вернуться к работе
15:56 За организацию игр в покер в Нижней Туре будут судить четырёх человек
14:53 В Свердловскую область поступили первые партии черешни и абрикосов
14:20 СМИ сообщают о внезапной смерти трёхмесячного малыша в Нижних Сергах
13:26 В Нижнем Тагиле отправили в СИЗО обвиняемого в убийстве сожительницы в ночь на 9 мая
12:44 Опрокинувшийся грузовик перерыл дорогу в сторону Перми от Екатеринбурга
12:31 Более 120 тонн арбузов приехало на Урал в апреле
12:00 За взятки от студентов будут судить бывшего проректора УрГЭУ
11:15 На 40 тысяч рублей оштрафовали жителя Невьянского района за комментарии в «Одноклассниках»
10:55 В Нижнесергинском районе выявили более 222 гектаров запущенных собственниками сельхозземель
09:13 Более 163 тысяч екатеринбуржцев проголосовали за парк для благоустройства
08:51 В СМИ сообщают о избитом парне на Новой Сортировке в Екатеринбурге
08:38 Три человека перевернулись в Hyundai Elantra под Ачитом
17:00 В Невьянске СК проверит состояние аллеи Славы после жалоб на ржавые портреты ветеранов
16:40 В Заречном расследуют убийство 2011 года: обвиняемому грозит срок по трём статьям
15:58 В Свердловской области ожидаются заморозки в ближайшие дни
15:37 В Свердловской области турист погиб при попытке переправиться через реку по канату
14:22 Екатеринбург проверит трубы: гидравлические испытания стартуют 13 мая
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK