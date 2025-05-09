За три нерабочих дня по Свердловской области прокатилось более полусотни пожаров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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С 9 по 11 мая пожарные ликвидировали 52 пожара, вспыхивавшие на территории Свердловской области. Как отмечают в МЧС России, наибольшее количество возгораний пришлось на воскресенье, 11 мая, — в этот день было зарегистрировано 20 возгораний.Наиболее масштабный пожар зафиксирован в селе Сипавское, где 9 мая загорелся частный жилой дом и надворные постройки. Площадь возгорания составила 208 квадратных метров. Для ликвидации пожара потребовались усилия 15 специалистов и 5 единиц техники. Справиться с огнём удалось за 42 минуты.Самый крупный пожар воскресенья произошёл в посёлке Алтынай. Там горели жилой дом и надворные постройки, а огонь охватил площадь в 150 квадратных метра. Несмотря на масштаб возгорания, пожарным удалось ликвидировать его за 11 минут.Среди других резонансных происшествий трёх нерабочих дней — пожар на складе при кафе на трассе Екатеринбург — Тюмень (80 квадратов), а также сразу несколько возгораний в садовых товариществах Невьянска. Только в СНТ «Надежда-2» и СНТ «Дачное» в один день сгорели два садовых дома общей площадью 61 квадратный метр.Отмечено, что в ряде случаев огонь перекидывался на транспорт: так, 11 мая в Екатеринбурге на улице Евгения Савкова вместе с надворными постройками сгорел грузовой автомобиль, а на 40-летия Комсомола — утеплитель и снегоуборочная техника.Среди основных причин пожаров МЧС называет неосторожное обращение с огнём, нарушение правил эксплуатации печей и короткое замыкание.Во всех инцидентах пострадавших не зафиксировано.