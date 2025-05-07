Возрастное ограничение 18+

СМИ сообщают о внезапной смерти трёхмесячного малыша в Нижних Сергах

14.20 Понедельник, 12 мая 2025
Фото: Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В СМИ сообщают, что в Нижних Сергах внезапно умер малыш, которому было три месяца.

Е1.ru пишет, что последние дни малыш отказывался от еды и терял вес. При этом, по данным изданиям, родители не обращались к врачам. Что стало причиной смерти ребёнка, установит экспертиза.

Издание также сообщает, что близкие матери погибшего малыша просят не судить её, обращая внимания на то, что у женщины есть ещё двое детей, и с ними, с их слов, всё хорошо. Они предполагают, что у младенца могли быть патологии.

Сама мама утверждает, что ребёнок просто вдруг перестал дышать. Врачи ей сказали, что у него была двухсторонняя пневмония, но как давно она началась – никто не знает.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В СМИ назвали причину смерти найденного в душевой общежития УрФУ студента
07 мая 2025
СМИ сообщают о найденном теле студента в душевой общежития УрФУ
06 мая 2025
В больницу Североуральска беременную уралочку доставили с мигалками
07 мая 2025
СМИ сообщают об экстренной госпитализации супружеской пары с рейса Екатеринбург – Горно-Алтайск
06 мая 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Третий судебный круг» после двух оправдательных приговоров по громкому делу начинается в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:49 СМИ сообщают о проверке Роспотребнадзора в школах, которые обсулживает «Глобусресурс»
17:07 В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга перекроют несколько улиц ради «ЗаБега».
16:30 Поставщику питания екатеринбургской школы №178, где отравились дети, разрешили вернуться к работе
15:56 За организацию игр в покер в Нижней Туре будут судить четырёх человек
14:53 В Свердловскую область поступили первые партии черешни и абрикосов
14:20 СМИ сообщают о внезапной смерти трёхмесячного малыша в Нижних Сергах
13:26 В Нижнем Тагиле отправили в СИЗО обвиняемого в убийстве сожительницы в ночь на 9 мая
12:44 Опрокинувшийся грузовик перерыл дорогу в сторону Перми от Екатеринбурга
12:31 Более 120 тонн арбузов приехало на Урал в апреле
12:00 За взятки от студентов будут судить бывшего проректора УрГЭУ
11:15 На 40 тысяч рублей оштрафовали жителя Невьянского района за комментарии в «Одноклассниках»
10:55 В Нижнесергинском районе выявили более 222 гектаров запущенных собственниками сельхозземель
09:13 Более 163 тысяч екатеринбуржцев проголосовали за парк для благоустройства
08:51 В СМИ сообщают о избитом парне на Новой Сортировке в Екатеринбурге
08:38 Три человека перевернулись в Hyundai Elantra под Ачитом
17:00 В Невьянске СК проверит состояние аллеи Славы после жалоб на ржавые портреты ветеранов
16:40 В Заречном расследуют убийство 2011 года: обвиняемому грозит срок по трём статьям
15:58 В Свердловской области ожидаются заморозки в ближайшие дни
15:37 В Свердловской области турист погиб при попытке переправиться через реку по канату
14:22 Екатеринбург проверит трубы: гидравлические испытания стартуют 13 мая
14:13 В Екатеринбурге 18 мая пройдёт традиционная «Майская прогулка»
13:46 В Екатеринбурге задержали женщину из-за куртки с полосками «экстремистских» цветов
12:58 В Каменске-Уральском дрифтера привлекли к ответственности после видео в сети
11:31 В Каменске-Уральском установили владельцев бойцовских собак, напавших на мужчину
11:00 Куда сходить в Екатеринбурге с 12 по 18 мая?
19:36 На Вайнера в Екатеринбурге «дружинники» скрутили несколько человек
Все новости Свердловской области
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
Все новости России и мира
17:49 СМИ сообщают о проверке Роспотребнадзора в школах, которые обсулживает «Глобусресурс»
17:07 В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга перекроют несколько улиц ради «ЗаБега».
16:30 Поставщику питания екатеринбургской школы №178, где отравились дети, разрешили вернуться к работе
15:56 За организацию игр в покер в Нижней Туре будут судить четырёх человек
14:53 В Свердловскую область поступили первые партии черешни и абрикосов
14:20 СМИ сообщают о внезапной смерти трёхмесячного малыша в Нижних Сергах
13:26 В Нижнем Тагиле отправили в СИЗО обвиняемого в убийстве сожительницы в ночь на 9 мая
12:44 Опрокинувшийся грузовик перерыл дорогу в сторону Перми от Екатеринбурга
12:31 Более 120 тонн арбузов приехало на Урал в апреле
12:00 За взятки от студентов будут судить бывшего проректора УрГЭУ
11:15 На 40 тысяч рублей оштрафовали жителя Невьянского района за комментарии в «Одноклассниках»
10:55 В Нижнесергинском районе выявили более 222 гектаров запущенных собственниками сельхозземель
09:13 Более 163 тысяч екатеринбуржцев проголосовали за парк для благоустройства
08:51 В СМИ сообщают о избитом парне на Новой Сортировке в Екатеринбурге
08:38 Три человека перевернулись в Hyundai Elantra под Ачитом
17:00 В Невьянске СК проверит состояние аллеи Славы после жалоб на ржавые портреты ветеранов
16:40 В Заречном расследуют убийство 2011 года: обвиняемому грозит срок по трём статьям
15:58 В Свердловской области ожидаются заморозки в ближайшие дни
15:37 В Свердловской области турист погиб при попытке переправиться через реку по канату
14:22 Екатеринбург проверит трубы: гидравлические испытания стартуют 13 мая
14:13 В Екатеринбурге 18 мая пройдёт традиционная «Майская прогулка»
13:46 В Екатеринбурге задержали женщину из-за куртки с полосками «экстремистских» цветов
12:58 В Каменске-Уральском дрифтера привлекли к ответственности после видео в сети
11:31 В Каменске-Уральском установили владельцев бойцовских собак, напавших на мужчину
11:00 Куда сходить в Екатеринбурге с 12 по 18 мая?
19:36 На Вайнера в Екатеринбурге «дружинники» скрутили несколько человек
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK