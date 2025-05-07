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СМИ сообщают о внезапной смерти трёхмесячного малыша в Нижних Сергах
Фото: Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что в Нижних Сергах внезапно умер малыш, которому было три месяца.
Е1.ru пишет, что последние дни малыш отказывался от еды и терял вес. При этом, по данным изданиям, родители не обращались к врачам. Что стало причиной смерти ребёнка, установит экспертиза.
Издание также сообщает, что близкие матери погибшего малыша просят не судить её, обращая внимания на то, что у женщины есть ещё двое детей, и с ними, с их слов, всё хорошо. Они предполагают, что у младенца могли быть патологии.
Сама мама утверждает, что ребёнок просто вдруг перестал дышать. Врачи ей сказали, что у него была двухсторонняя пневмония, но как давно она началась – никто не знает.
Е1.ru пишет, что последние дни малыш отказывался от еды и терял вес. При этом, по данным изданиям, родители не обращались к врачам. Что стало причиной смерти ребёнка, установит экспертиза.
Издание также сообщает, что близкие матери погибшего малыша просят не судить её, обращая внимания на то, что у женщины есть ещё двое детей, и с ними, с их слов, всё хорошо. Они предполагают, что у младенца могли быть патологии.
Сама мама утверждает, что ребёнок просто вдруг перестал дышать. Врачи ей сказали, что у него была двухсторонняя пневмония, но как давно она началась – никто не знает.
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