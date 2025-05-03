Возрастное ограничение 18+
Опрокинувшийся грузовик перерыл дорогу в сторону Перми от Екатеринбурга
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На 341-м километре трассы Пермь – Екатеринбург, недалеко от развязки с ЕКАД, опрокинулся. В результате часть Пермского тракта оказалась перекрыта.
Как сообщает управление ГИБДД по Свердловской области, по предварительным данным, водитель Scania неверно оценил дорожные условия и выбрал не подходящую скорость, в результате чего не справился с управлением и допустил опрокидывание грузового автомобиля. С места происшествия водителя с травами увезли в городскую больницу Екатеринбурга.
В связи с произошедшим на месте ДТП ввели реверсивное движение в сторону Перми.
Как сообщает управление ГИБДД по Свердловской области, по предварительным данным, водитель Scania неверно оценил дорожные условия и выбрал не подходящую скорость, в результате чего не справился с управлением и допустил опрокидывание грузового автомобиля. С места происшествия водителя с травами увезли в городскую больницу Екатеринбурга.
В связи с произошедшим на месте ДТП ввели реверсивное движение в сторону Перми.
«Госавтоинспекция призывает водителей к неукоснительному соблюдению ПДД и выбору безопасной скорости, с учетом дорожных и погодных условий»,
– сказали в пресс-группе ГИБДД.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию