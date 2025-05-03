Опрокинувшийся грузовик перерыл дорогу в сторону Перми от Екатеринбурга





– сказали в пресс-группе ГИБДД. «Госавтоинспекция призывает водителей к неукоснительному соблюдению ПДД и выбору безопасной скорости, с учетом дорожных и погодных условий»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На 341-м километре трассы Пермь – Екатеринбург, недалеко от развязки с ЕКАД, опрокинулся. В результате часть Пермского тракта оказалась перекрыта.Как сообщает управление ГИБДД по Свердловской области, по предварительным данным, водитель Scania неверно оценил дорожные условия и выбрал не подходящую скорость, в результате чего не справился с управлением и допустил опрокидывание грузового автомобиля. С места происшествия водителя с травами увезли в городскую больницу Екатеринбурга.В связи с произошедшим на месте ДТП ввели реверсивное движение в сторону Перми.