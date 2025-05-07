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В СМИ сообщают о избитом парне на Новой Сортировке в Екатеринбурге
Кадр из видео: «Злой Екатеринбург»
СМИ сообщают, что в Екатеринбурге во время застолья в одной из квартир на Новой Сортировке избили парня.
Как сообщает телеграм-канал «Злой Екатеринбург», публикующий видео с избиением, это случилось в квартире дома на Теплоходном переулке. Там, по данным ресурсы, молодые люди выпивали алкоголь, пока не произошёл конфликт. На опубликованных кадрах видно, как один парень колотит кулаками другого, пока последний пытается защищаться от ударов. В конце «боец» наносит ещё несколько ударов коленом и завершает нападение серией ударов кулаком в голову.
Ресурс пишет, что после этого избитого юношу увезли в больницу – у него сломан нос и отекло всё лицо.
В полиции сообщили, что информацию о произошедшем зарегистрировали в ОП №11, организована проверка.
Как сообщает телеграм-канал «Злой Екатеринбург», публикующий видео с избиением, это случилось в квартире дома на Теплоходном переулке. Там, по данным ресурсы, молодые люди выпивали алкоголь, пока не произошёл конфликт. На опубликованных кадрах видно, как один парень колотит кулаками другого, пока последний пытается защищаться от ударов. В конце «боец» наносит ещё несколько ударов коленом и завершает нападение серией ударов кулаком в голову.
Ресурс пишет, что после этого избитого юношу увезли в больницу – у него сломан нос и отекло всё лицо.
В полиции сообщили, что информацию о произошедшем зарегистрировали в ОП №11, организована проверка.
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