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В СМИ сообщают о избитом парне на Новой Сортировке в Екатеринбурге

08.51 Понедельник, 12 мая 2025
Кадр из видео: «Злой Екатеринбург»
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СМИ сообщают, что в Екатеринбурге во время застолья в одной из квартир на Новой Сортировке избили парня.

Как сообщает телеграм-канал «Злой Екатеринбург», публикующий видео с избиением, это случилось в квартире дома на Теплоходном переулке. Там, по данным ресурсы, молодые люди выпивали алкоголь, пока не произошёл конфликт. На опубликованных кадрах видно, как один парень колотит кулаками другого, пока последний пытается защищаться от ударов. В конце «боец» наносит ещё несколько ударов коленом и завершает нападение серией ударов кулаком в голову.

Ресурс пишет, что после этого избитого юношу увезли в больницу – у него сломан нос и отекло всё лицо.

В полиции сообщили, что информацию о произошедшем зарегистрировали в ОП №11, организована проверка.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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08:51 В СМИ сообщают о избитом парне на Новой Сортировке в Екатеринбурге
08:38 Три человека перевернулись в Hyundai Elantra под Ачитом
17:00 В Невьянске СК проверит состояние аллеи Славы после жалоб на ржавые портреты ветеранов
16:40 В Заречном расследуют убийство 2011 года: обвиняемому грозит срок по трём статьям
15:58 В Свердловской области ожидаются заморозки в ближайшие дни
15:37 В Свердловской области турист погиб при попытке переправиться через реку по канату
14:22 Екатеринбург проверит трубы: гидравлические испытания стартуют 13 мая
14:13 В Екатеринбурге 18 мая пройдёт традиционная «Майская прогулка»
13:46 В Екатеринбурге задержали женщину из-за куртки с полосками «экстремистских» цветов
12:58 В Каменске-Уральском дрифтера привлекли к ответственности после видео в сети
11:31 В Каменске-Уральском установили владельцев бойцовских собак, напавших на мужчину
11:00 Куда сходить в Екатеринбурге с 12 по 18 мая?
19:36 На Вайнера в Екатеринбурге «дружинники» скрутили несколько человек
18:30 Роспотребнадзор закрыл ресторан «Мидийное место» в Екатеринбурге после сообщений об отравлениях
16:55 В Серове бухгалтер вложилась в «инвестиции» и потеряла 180 тысяч, несмотря на предупреждения на работе
14:45 В Свердловской области за сутки выявили более тысячи нарушений ПДД, 28 водителей были пьяны
14:27 В Свердловской области с начала сезона зафиксировано почти 5 тысяч случаев укусов клещей
13:55 В Екатеринбурге ресторан закрыли через две недели после открытия из-за жалоб на отравление
12:52 В Свердловской области за сутки потушили 17 пожаров и нашли погибшего в реке Тагил
11:25 В Екатеринбурге более 100 тысяч человек приняли участие в «Бессмертном полку»
11:11 В Свердловской области в ДТП с пожаром погиб водитель
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