Три человека перевернулись в Hyundai Elantra под Ачитом

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В минувшее воскресенье, 11 мая, на 189-м километре трассы Пермь – Екатеринбург, под Ачитом, перевернулся Hyundai Elantra. В результате ДТП пострадали три человека.Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, водитель Hyundai, мужчина 1976 года рождения, не учёл погодные условия при выборе скорости, и в итоге не сумел справиться с управлением – автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. В разговоре с сотрудниками ГИБДД водитель признался, что ехал со скоростью около 90 километров в час.Кроме водителя в аварии пострадали два пассажира, 1980 и 1972 годов рождения. Всех с различными травмами доставили в больницу Красноуфимска.Установлено, что стаж вождения автовладельца 3 года. За это время за нарушение ПДД к ответственности его привлекали два раза. За оба нарушения штрафы он оплатил. В момент ДТП был трезв.