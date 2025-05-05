В Свердловской области турист погиб при попытке переправиться через реку по канату

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области 9 мая во второй половине дня произошёл несчастный случай на реке Тагил: молодой человек утонул при попытке пересечь реку по самодельной канатной переправе в районе горы Медведь-Камень. Об этом сообщает МБУ «Центр защиты населения».По информации ведомства, мужчина 2002 года рождения упал и ушёл под воду. На помощь выдвинулась сборная группа спасателей и водолазов. Из-за труднодоступности места происшествия специалисты добирались к точке разными путями: по воде — на лодке, по суше — на квадроцикле через лес.К моменту прибытия спасателей стало известно, что тело пострадавшего извлекли из воды очевидцы — участники другой туристической группы, которая в это время сплавлялась по реке. Они начали реанимацию, однако спасти мужчину не удалось. Его товарищи рассказали, что погибший пересекал реку без страховки и с большим рюкзаком.После завершения поисково-спасательных работ тело погибшего и его спутников доставили до экопарка «Ермаково Городище», где мужчину передали сотрудникам полиции.