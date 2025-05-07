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В Екатеринбурге задержали женщину из-за куртки с полосками «экстремистских» цветов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 9 мая полиция задержала 53-летнюю женщину из-за расцветки её куртки. На одежде были изображены Микки Маус и три горизонтальные полоски синего, жёлтого и серого цветов. По словам её дочери, купленную в бутике вещь приняли за экстремистский символ. Куртку изъяли, а женщину доставили в отдел полиции. Об этом сообщает издание «Е1.RU».
Инцидент произошёл на глазах у дочери задержанной — Анастасии. На видео, которое дочь предоставила изданию «Е1.RU», слышно, как полицейский объясняет свои действия: «Ваша мать задержана по подозрению в совершении преступления 20.3 КоАП РФ. Есть признаки экстремизма».
Анастасия попыталась объяснить изданию, что расцветка никак не связана с политикой, а сама куртка куплена в одном из екатеринбургских торговых центров: «Куртку купили в бутике торгового центра «Пекин» на втором этаже. Она стоила 12 тысяч рублей. Там три полоски: серый, желтый и синий. Такие же куртки есть у китайцев и в других цветах».
На видео один из сотрудников полиции заявляет: «Данная гражданка работает на Украину, видите, у неё украинский флаг. Работа на вражескую разведку — это не есть хорошо».
Пока куртка изъята, а женщина дала письменные объяснения. Анастасия добавила, что предлагала закрасить полоски фломастерами на месте, чтобы избежать конфликта, но сотрудники полиции отказались.
Инцидент произошёл на глазах у дочери задержанной — Анастасии. На видео, которое дочь предоставила изданию «Е1.RU», слышно, как полицейский объясняет свои действия: «Ваша мать задержана по подозрению в совершении преступления 20.3 КоАП РФ. Есть признаки экстремизма».
Анастасия попыталась объяснить изданию, что расцветка никак не связана с политикой, а сама куртка куплена в одном из екатеринбургских торговых центров: «Куртку купили в бутике торгового центра «Пекин» на втором этаже. Она стоила 12 тысяч рублей. Там три полоски: серый, желтый и синий. Такие же куртки есть у китайцев и в других цветах».
На видео один из сотрудников полиции заявляет: «Данная гражданка работает на Украину, видите, у неё украинский флаг. Работа на вражескую разведку — это не есть хорошо».
Пока куртка изъята, а женщина дала письменные объяснения. Анастасия добавила, что предлагала закрасить полоски фломастерами на месте, чтобы избежать конфликта, но сотрудники полиции отказались.
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