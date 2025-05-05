В Каменске-Уральском дрифтера привлекли к ответственности после видео в сети

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Каменске-Уральском 34-летний водитель Nissan Laurel оказался в поле зрения Госавтоинспекции после публикации видео, на котором он выполняет опасные манёвры на парковке торгового центра. Ролик с дрифтом появился в соцсетях и сразу привлёк внимание полиции. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.Сотрудники ГИБДД оперативно установили личность водителя и пригласили его в отделение для разбирательства. Инспекторы составили на нарушителя три административных протокола: за неправильное маневрирование, отсутствие полиса ОСАГО и управление транспортом с техническими неисправностями.Как пояснил сам водитель, он хотел получить «острые ощущения», но о правилах безопасности в тот момент не подумал.