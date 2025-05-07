В Каменске-Уральском установили владельцев бойцовских собак, напавших на мужчину

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сотрудники свердловской полиции установили, кому принадлежат бойцовские собаки, напавшие на мужчину в Каменске-Уральском. 46-летний местный житель получил множественные укусы и серьёзные травмы, сейчас он проходит лечение в травматологическом отделении городской больницы. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.По данным полиции, собаки — стаффордширский терьер и шарпей — принадлежат супружеской паре. Мужчина 1982 года рождения и женщина 1981 года рождения ранее привлекались к уголовной ответственности. Мужчина был осуждён по статьям 161 («Грабёж»), 158 («Кража»), 232 («Организация или содержание притонов») и 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Последний срок он отбывал в исправительной колонии № 47 и вышел на свободу в мае 2022 года. Женщина имеет судимость по статье 111 УК РФ.По словам полковника Горелых, супруги доставлены в дежурную часть и дают показания. По одной из версий, конфликт начался в магазине и продолжился на улице. Возможной причиной инцидента могло стать чрезмерное употребление алкоголя. Точные обстоятельства нападения устанавливаются, решается вопрос о мере пресечения для владельцев собак.