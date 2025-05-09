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В Свердловской области за сутки потушили 17 пожаров и нашли погибшего в реке Тагил
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки на территории Свердловской области ликвидировано 17 пожаров, сообщает МЧС России по Свердловской области. Пожары произошли в жилом секторе, на открытых территориях и на одном промышленном объекте.
Согласно данным ведомства, пять возгораний произошли в жилом фонде, девять — на открытых участках, два пожара классифицированы как прочие, ещё один — на промышленном объекте. В 17% случаев причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнём.
Также в регионе зафиксирован один трагический инцидент на воде. В селе Лая, на акватории реки Тагил, был обнаружен утонувший мужчина. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Согласно данным ведомства, пять возгораний произошли в жилом фонде, девять — на открытых участках, два пожара классифицированы как прочие, ещё один — на промышленном объекте. В 17% случаев причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнём.
Также в регионе зафиксирован один трагический инцидент на воде. В селе Лая, на акватории реки Тагил, был обнаружен утонувший мужчина. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
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