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В Свердловской области в ДТП с пожаром погиб водитель
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Вечером 9 мая в Богдановичском районе Свердловской области произошла авария с последующим возгоранием автомобиля, в которой погиб человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
По предварительным данным, около 22.00 на втором километре автодороги «Подъезд к с. Мелехино» водитель автомобиля ВАЗ-2112 двигался со стороны трассы «Екатеринбург — Тюмень» в сторону села Кунарское. Он не учёл погодные и дорожные условия, превысил скорость и потерял контроль над автомобилем.
Машина выехала с проезжей части, врезалась в земляную насыпь у опоры дорожного знака, а затем съехала в кювет. После удара автомобиль загорелся. Водитель, чья личность пока устанавливается, погиб на месте до прибытия медиков.
Сотрудники Госавтоинспекции провели осмотр места происшествия и зафиксировали обстоятельства случившегося. Причины аварии выясняются в рамках расследования.
По предварительным данным, около 22.00 на втором километре автодороги «Подъезд к с. Мелехино» водитель автомобиля ВАЗ-2112 двигался со стороны трассы «Екатеринбург — Тюмень» в сторону села Кунарское. Он не учёл погодные и дорожные условия, превысил скорость и потерял контроль над автомобилем.
Машина выехала с проезжей части, врезалась в земляную насыпь у опоры дорожного знака, а затем съехала в кювет. После удара автомобиль загорелся. Водитель, чья личность пока устанавливается, погиб на месте до прибытия медиков.
Сотрудники Госавтоинспекции провели осмотр места происшествия и зафиксировали обстоятельства случившегося. Причины аварии выясняются в рамках расследования.
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