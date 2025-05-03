В Краснотурьинске грузовик насмерть сбил мужчину при разгрузке у магазина

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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ДТП произошло утром 8 мая в Краснотурьинске у магазина на улице Абоимова, 42. В зоне разгрузки со стороны служебного входа фургон наехал на человека — мужчина скончался до приезда скорой помощи.Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, водитель автомобиля ГАЗ не обеспечил неподвижность машины. Это привело к её самопроизвольному движению и наезду на пешехода. Погибшим оказался 41-летний житель Серова.«На месте происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе расследования», — сообщает Госавтоинспекция.