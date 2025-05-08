Всего три из 18 свердловских пожаров четверга пришлись на жилой сектор

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За прошедшие сутки сотрудники МЧС России ликвидировали 18 пожаров, из которых три произошли в жилом секторе. Об этом свидетельствует сводка от областного ведомства.Самые крупные пожары произошли вчера, 8 мая, В Екатеринбурге и в деревне Талица. Екатеринбургский пожар охватил площадь в 150 квадратных метров — горели надворные постройки и садовый дом в садовом некоммерческом товариществе «Озерки». На борьбу с огнём было направлено 11 специалистов и четыре единицы техники. Ликвидация возгорания заняла чуть больше часа.Деревенский, талицкий пожар случился на улице Республики. Там сгорели частный жилой дом и надворные постройки. В пике площадь пожара составляла 148 квадратных метров. Для тушения пожара потребовались усилия пяти специалистов и двух единиц техники. Возгорание удалось ликвидировать за 42 минуты. Причиной, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнём.В областном МЧС отметили, что неосторожное обращение с огнём — основная причина возгораний. Кроме того, пожары часто случаются из-за коротких замыканий или в результате поджогов.