В Полевском в ДТП пострадала несовершеннолетняя девочка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Накануне вечером в городе Полевском Свердловской области произошла авария, невольным участником которой стала несовершеннолетняя девочка. Получившего травмы ребёнка госпитализировали.ДТП случилось вечером 8-го мая на нерегулируемом перекрестке улиц Зои Космодемьянской и Павлика Морозова в Полевском. По информации Госавтоинспекции, 37-летний водитель автомобиля «Hyundai Accent» не уступил дорогу «Land Rover», за рулём которого находился 52-летний мужчина. В результате столкновения пострадала пассажирка Land Rover — девочка 10 лет, находившаяся на заднем сиденье и пристёгнутая ремнём безопасности. Ребёнка с места происшествия доставили в центральную районную больницу Полевского.Как поясняют в Госавтоинспекции Свердловской области, в отношении водителя «Hyundai» инспекторы составили ряд административных материалов. Мужчина управлял автомобилем с нарушениями: без регистрационных документов, без водительского удостоверения и страхового полиса, а также на транспортном средстве с нечитаемыми или нестандартными номерами. Кроме того, возбуждено административное дело по статье 12.13 часть 2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации — за непредоставление преимущества на перекрёстке.