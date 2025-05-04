В Сипавском крупный пожар уничтожил частный дом и автомобиль

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Утро праздничного дня жителям села Сипавское Каменского муниципального округа изрядно подпортил крупный пожар. Охватив площадь в 208 квадратных метров, огонь «пожрал» частный дом на улице Ленина.Сообщение о возгорании в селе Сипавское поступило в экстренные службы в 07.13 по местному времени. Прибыв на улицу Ленина, шестнадцать человек личного состава пожарной части увидели, что пламенем охвачены кровля и стены дома. Ещё до приезда пожарных огонь успел перекинуться также на надворные постройки.Слаженные действия пожарных позволили быстро локализовать возгорание — уже в 07.38 пламя было взято под контроль, а к 08.00 открытое горение ликвидировали. Завершающий этап — проливка и разбор сгоревших конструкций — закончился в 11.00, уточняет телеграм-канал «Радиоперехват Каменск-Уральский».По предварительным данным, обошлось без пострадавших, однако материальный ущерб хозяевам дома предстоит оценить. Уже понятно, что он огромен — помимо недвижимости огнём уничтожен и припаркованный возле дома автомобиль марки «LADA Granta».