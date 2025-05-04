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В Сипавском крупный пожар уничтожил частный дом и автомобиль

19.20 Пятница, 9 мая 2025
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
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Утро праздничного дня жителям села Сипавское Каменского муниципального округа изрядно подпортил крупный пожар. Охватив площадь в 208 квадратных метров, огонь «пожрал» частный дом на улице Ленина.

Сообщение о возгорании в селе Сипавское поступило в экстренные службы в 07.13 по местному времени. Прибыв на улицу Ленина, шестнадцать человек личного состава пожарной части увидели, что пламенем охвачены кровля и стены дома. Ещё до приезда пожарных огонь успел перекинуться также на надворные постройки.

Слаженные действия пожарных позволили быстро локализовать возгорание — уже в 07.38 пламя было взято под контроль, а к 08.00 открытое горение ликвидировали. Завершающий этап — проливка и разбор сгоревших конструкций — закончился в 11.00, уточняет телеграм-канал «Радиоперехват Каменск-Уральский».

По предварительным данным, обошлось без пострадавших, однако материальный ущерб хозяевам дома предстоит оценить. Уже понятно, что он огромен — помимо недвижимости огнём уничтожен и припаркованный возле дома автомобиль марки «LADA Granta».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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15:45 В День Победы в центре Екатеринбурге не будет работать мобильный интернет
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13:45 Свердловское МЧС предупреждает о сильном ветре 9 мая
12:39 Свердловское УГИБДД сообщает о неутешительной статистике ДТП с детьми
11:59 Транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейсов на Урале
11:42 В Екатеринбурге по родительским чатам распространяют фейк об «отраве»
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19:56 В больницу Североуральска беременную уралочку доставили с мигалками
19:37 В Екатеринбурге невнимательный водитель отправил женщину на больничную койку
19:09 Свердловскую пригородную компанию штрафанули за неисправный поезд
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