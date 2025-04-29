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Три человека пострадали во вчерашних пожарах на территории Свердловской области

20.59 Четверг, 8 мая 2025
Фото: МЧС по Свердловской области
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МЧС России подвело итоги работы свердловских пожарных за минувшие сутки. В среду, 7 мая было ликвидировано 18 пожаров, в результате которых пострадали три человека. Ещё семерых уральцев пожарным удалось вывести из горящих зданий.

Из 18 пожаров только 6 произошли в жилом секторе. Так, в Туринске на улице Свердлова огнём был охвачен двухквартирный жилой дом. Пожарные справились с возгоранием, охватившем площадь 20 квадратных метров, всего за пять минут. В операции участвовали восемь специалистов. Прибыв на место происшествия, они успели спасти одного жителя дома.

А вот житель девятиэтажки на улице Готвальда в Екатеринбурге пострадал в пожаре. Ситуация в данном случае была особо напряжённой, при том, что огонь распространился на далеко не рекордные 10 квадратных метров. Но поскольку возгорание возникло на предпоследнем этаже высотки, это создавало определённые трудности. Учитывая это, на происшествие выслали 17 специалистов и пять единиц техники. Пожар был ликвидирован за 18 минут.

Ещё одна девятиэтажка полыхала вчера в Екатеринбурге на улице Сыромолотова. В данном случае возгорание возникло на пятом этаже и огонь охватил 20 квадратных метров. Самостоятельно смогли эвакуироваться 17 человек, ещё пятерых спасли пожарные. Двум погорельцам понадобилась медицинская помощь. К тушению пожара было привлечено ещё больше специалистов, чем к ликвидации предыдущего. И 23 огнеборца справились с задачей за 20 минут.

А самый крупный пожар минувшей среды произошёл в посёлке Верхняя Синячиха на улице Бажова. Там на площади 800 квадратных метров горели надворные постройки. Тринадцать человек и четыре единицы техники тушили пламя на протяжении двух с половиной часов.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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