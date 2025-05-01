Свердловское УГИБДД сообщает о неутешительной статистике ДТП с детьми

– сказали в пресс-группе.

«Госавтоинспекция напоминает, что соблюдение Правил дорожного движения — залог здоровья и жизни наших детей. Особенное внимание родители должны уделить детям младшего возраста, контролируя их перемещение по улицам и регулярно напоминая основы безопасного поведения на дорогах.Помимо простых советов, необходимо объяснить ребёнку важность внимательного отношения к окружающим машинам и движущимся объектам. Безопасность детей должна стать приоритетом номер один для каждой семьи»,