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Свердловское УГИБДД сообщает о неутешительной статистике ДТП с детьми
Фото: УГИБДД по Свердловской области
За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали четыре ДТП, в результате которых пострадали дети. В региональном УГИБД сообщают о шести пострадавших.
Одно из происшествий случилось в Екатеринбурге на улице Краснолесья, рядом с домом №74. Там 29-летняя женщина на электросамокате сбила 15-летнего подростка на велосипеде, в результате его госпитализировали с травмой руки.
Вторая авария также произошла в Екатеринбурге, но уже на улице Народного Фронта возле дома №62. 14-летний подросток на электровелосипеде с двумя маленькими пассажирами – 10-летней девочкой и 4-летним мальчиком – при выезде со двора столкнулся с Ford Mondeo. В результате все трое попали в больницу.
Третий инцидент зарегистрирован в Екатеринбурге на улице Татищева в районе дома №20/2, где неустановленный водитель сбил 9-летнего мальчика с велосипедом, когда он пересекал дорогу на зелёный сигнал светофора.
Четвертое ДТП произошло в посёлке Растущий Белоярского района. Там 12-летний мальчик на питбайке угодил под колёса Audi A4 – водитель поворачивал налево, но не увидел юного мотоциклиста. В результате подросток отделался ушибами и ссадинами.
В ГИБДД отмечают, что во все случаях нарушения обнаруживались как со стороны взрослых водителей, так и со стороны детей.
Одно из происшествий случилось в Екатеринбурге на улице Краснолесья, рядом с домом №74. Там 29-летняя женщина на электросамокате сбила 15-летнего подростка на велосипеде, в результате его госпитализировали с травмой руки.
Вторая авария также произошла в Екатеринбурге, но уже на улице Народного Фронта возле дома №62. 14-летний подросток на электровелосипеде с двумя маленькими пассажирами – 10-летней девочкой и 4-летним мальчиком – при выезде со двора столкнулся с Ford Mondeo. В результате все трое попали в больницу.
Третий инцидент зарегистрирован в Екатеринбурге на улице Татищева в районе дома №20/2, где неустановленный водитель сбил 9-летнего мальчика с велосипедом, когда он пересекал дорогу на зелёный сигнал светофора.
Четвертое ДТП произошло в посёлке Растущий Белоярского района. Там 12-летний мальчик на питбайке угодил под колёса Audi A4 – водитель поворачивал налево, но не увидел юного мотоциклиста. В результате подросток отделался ушибами и ссадинами.
В ГИБДД отмечают, что во все случаях нарушения обнаруживались как со стороны взрослых водителей, так и со стороны детей.
«Госавтоинспекция напоминает, что соблюдение Правил дорожного движения — залог здоровья и жизни наших детей. Особенное внимание родители должны уделить детям младшего возраста, контролируя их перемещение по улицам и регулярно напоминая основы безопасного поведения на дорогах.
Помимо простых советов, необходимо объяснить ребёнку важность внимательного отношения к окружающим машинам и движущимся объектам. Безопасность детей должна стать приоритетом номер один для каждой семьи»,
Помимо простых советов, необходимо объяснить ребёнку важность внимательного отношения к окружающим машинам и движущимся объектам. Безопасность детей должна стать приоритетом номер один для каждой семьи»,
– сказали в пресс-группе.
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