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В Асбесте за рулём Nissan Almera потерял сознание и скончался мужчина

10.38 Четверг, 8 мая 2025
Фото: УГИБДД по Свердловской области
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Накануне вечером в Асбесте за рулём Nissan Almera скончался мужчина. Это произошло примерно в 22.00 возле 15-го дома по улице 1-я Черемшанская.

Известно, что он потерял сознание посреди дороги, после чего автомобиль съехал с проезжей части. Прибывшая на место ДТП бригада «скорой» констатировала биологическую смерть.

В УГИБДД по Свердловской области Вечерним ведомостям рассказали, что погибший – местный житель Смирнов Александр Евгеньевич, 1955 года рождения. Его водительский стаж 44 года. За нарушение ПДД привлекался всего 1 раз.

«Полиция проводит расследование данного случая, в ходе которого будут установлены все детали произошедшего, включая судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти водителя»,

– сказали в управлении.


Там также призывали водителей отказываться от поездок при плохом самочувствии, а в случае резкого ухудшения состояния за рулём сразу останавливаться и обращаться за медицинской помощью.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:53 Спортивный клуб на Уралмаше принял II этап спартакиады России по дзюдо
17:11 В Екатеринбурге врачи удалили пациентке зубной имплант через нос
16:08 На действия с участком под строительство мусорного полигона в Сысертском районе наложили запрет
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15:16 38 поддельных банкнот с начала года обнаружили в Свердловской области
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14:26 Сотрудники ГИБДД нашли водителя, сбившего человека под Волчанском
13:49 Главу свердловского села Кленовское признали виновным в мошенничестве
13:09 Определился поставщик автобусов-гармошек для Екатеринбурга
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11:52 В Екатеринбурге под Макарвоским мостом появилась собачья площадка
11:27 В Берёзовском за мошенничество будут судить медсестру
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