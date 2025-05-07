В Асбесте за рулём Nissan Almera потерял сознание и скончался мужчина





– сказали в управлении. «Полиция проводит расследование данного случая, в ходе которого будут установлены все детали произошедшего, включая судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти водителя»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Накануне вечером в Асбесте за рулём Nissan Almera скончался мужчина. Это произошло примерно в 22.00 возле 15-го дома по улице 1-я Черемшанская.Известно, что он потерял сознание посреди дороги, после чего автомобиль съехал с проезжей части. Прибывшая на место ДТП бригада «скорой» констатировала биологическую смерть.В УГИБДД по Свердловской области Вечерним ведомостям рассказали, что погибший – местный житель Смирнов Александр Евгеньевич, 1955 года рождения. Его водительский стаж 44 года. За нарушение ПДД привлекался всего 1 раз.Там также призывали водителей отказываться от поездок при плохом самочувствии, а в случае резкого ухудшения состояния за рулём сразу останавливаться и обращаться за медицинской помощью.