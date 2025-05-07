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В Асбесте за рулём Nissan Almera потерял сознание и скончался мужчина
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Накануне вечером в Асбесте за рулём Nissan Almera скончался мужчина. Это произошло примерно в 22.00 возле 15-го дома по улице 1-я Черемшанская.
Известно, что он потерял сознание посреди дороги, после чего автомобиль съехал с проезжей части. Прибывшая на место ДТП бригада «скорой» констатировала биологическую смерть.
В УГИБДД по Свердловской области Вечерним ведомостям рассказали, что погибший – местный житель Смирнов Александр Евгеньевич, 1955 года рождения. Его водительский стаж 44 года. За нарушение ПДД привлекался всего 1 раз.
Там также призывали водителей отказываться от поездок при плохом самочувствии, а в случае резкого ухудшения состояния за рулём сразу останавливаться и обращаться за медицинской помощью.
Известно, что он потерял сознание посреди дороги, после чего автомобиль съехал с проезжей части. Прибывшая на место ДТП бригада «скорой» констатировала биологическую смерть.
В УГИБДД по Свердловской области Вечерним ведомостям рассказали, что погибший – местный житель Смирнов Александр Евгеньевич, 1955 года рождения. Его водительский стаж 44 года. За нарушение ПДД привлекался всего 1 раз.
«Полиция проводит расследование данного случая, в ходе которого будут установлены все детали произошедшего, включая судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти водителя»,
– сказали в управлении.
Там также призывали водителей отказываться от поездок при плохом самочувствии, а в случае резкого ухудшения состояния за рулём сразу останавливаться и обращаться за медицинской помощью.
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