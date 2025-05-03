В больницу Североуральска беременную уралочку доставили с мигалками

«Глава семьи поблагодарил офицеров за понимание, доброту и внимательность, подчеркнув, что именно их чуткое отношение помогло спасти жизни двух самых дорогих ему людей», — отметил полковник Горелых.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Свердловской области сотрудники ДПС проявили профессионализм и неравнодушие, помогая беременной женщине в экстренной ситуации. Благодаря им она добралась до североуральской больницы, и врачи смогли спасти ещё нерождённого малыша.Накануне, 6 мая, на участке региональной автодороги «Серов — Североуральск — Ивдель» полицейские отдельного взвода ДПС ОВД Североуральска лейтенант Виталий Старков и младший лейтенант Александр Коврижных остановили автомобиль «Volvo» для плановой проверки документов. За рулём находился 25-летний житель посёлка Калья, который, как выяснилось, спешил доставить беременную жену в больницу. Состояние женщины ухудшалось, возникла угроза потери ребёнка, а ближайшая неотложка в тот момент была занята другим вызовом. До Центральной городской больницы Североуральска оставалось около десяти километров, и каждая минута имела значение.Оценив ситуацию, сотрудники ГИБДД приняли решение срочно сопроводить семью до клиники, включая проблесковые маячки и обеспечивая свободный проезд через поток машин. Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, благодаря быстрой реакции полицейских женщину удалось вовремя доставить в больницу. Медики стабилизировали её состояние и устранили угрозу выкидыша.