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В Екатеринбурге невнимательный водитель отправил женщину на больничную койку
Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга
Сегодня, 7 мая, в Екатеринбурге, на улице Сурикова сбили женщину. Пострадавшая во время ДТП переходила проезжую часть по пешеходному переходу.
Дорожно-транспортное происшествие, отправившее женщину на больничную койку, имело место на улице Сурикова, вблизи дома № 50. Часы в этот момент показывал без пяти минут одиннадцать. По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля марки «KAIYI E5», двигаясь по улице Сурикова со стороны улицы Циолковского, при повороте налево на улицу Щорса не убедился в безопасности манёвра и совершил наезд на женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
В результате происшествия пострадала 50-летняя женщина. С травмами головы и руки её доставили в 24-ю городскую больницу Екатеринбурга. На месте аварии сотрудники Госавтоинспекции провели необходимые замеры, составили процессуальные документы и установили личности участников ДТП.
Как сообщили в городской Госавтоинспекции, водитель автомобиля — житель Екатеринбурга со стажем вождения 24 года, ранее к административной ответственности не привлекался. Освидетельствование показало, что на момент аварии мужчина был трезв. По словам самого водителя, он двигался на разрешающий сигнал светофора, однако пешехода на переходе не заметил.
В отношении водителя составлен административный материал по статье 12.18 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации («непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения»).
Дорожно-транспортное происшествие, отправившее женщину на больничную койку, имело место на улице Сурикова, вблизи дома № 50. Часы в этот момент показывал без пяти минут одиннадцать. По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля марки «KAIYI E5», двигаясь по улице Сурикова со стороны улицы Циолковского, при повороте налево на улицу Щорса не убедился в безопасности манёвра и совершил наезд на женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
В результате происшествия пострадала 50-летняя женщина. С травмами головы и руки её доставили в 24-ю городскую больницу Екатеринбурга. На месте аварии сотрудники Госавтоинспекции провели необходимые замеры, составили процессуальные документы и установили личности участников ДТП.
Как сообщили в городской Госавтоинспекции, водитель автомобиля — житель Екатеринбурга со стажем вождения 24 года, ранее к административной ответственности не привлекался. Освидетельствование показало, что на момент аварии мужчина был трезв. По словам самого водителя, он двигался на разрешающий сигнал светофора, однако пешехода на переходе не заметил.
В отношении водителя составлен административный материал по статье 12.18 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации («непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения»).
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