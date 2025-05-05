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В Екатеринбурге невнимательный водитель отправил женщину на больничную койку

19.37 Среда, 7 мая 2025
Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга
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Сегодня, 7 мая, в Екатеринбурге, на улице Сурикова сбили женщину. Пострадавшая во время ДТП переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

Дорожно-транспортное происшествие, отправившее женщину на больничную койку, имело место на улице Сурикова, вблизи дома № 50. Часы в этот момент показывал без пяти минут одиннадцать. По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля марки «KAIYI E5», двигаясь по улице Сурикова со стороны улицы Циолковского, при повороте налево на улицу Щорса не убедился в безопасности манёвра и совершил наезд на женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия пострадала 50-летняя женщина. С травмами головы и руки её доставили в 24-ю городскую больницу Екатеринбурга. На месте аварии сотрудники Госавтоинспекции провели необходимые замеры, составили процессуальные документы и установили личности участников ДТП.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, водитель автомобиля — житель Екатеринбурга со стажем вождения 24 года, ранее к административной ответственности не привлекался. Освидетельствование показало, что на момент аварии мужчина был трезв. По словам самого водителя, он двигался на разрешающий сигнал светофора, однако пешехода на переходе не заметил.

В отношении водителя составлен административный материал по статье 12.18 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации («непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения»).

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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18:29 За убийство собутыльника житель Краснотурьинска на 10 лет переедет в колонию
17:53 Спортивный клуб на Уралмаше принял II этап спартакиады России по дзюдо
17:11 В Екатеринбурге врачи удалили пациентке зубной имплант через нос
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15:24 В СМИ назвали причину смерти найденного в душевой общежития УрФУ студента
15:16 38 поддельных банкнот с начала года обнаружили в Свердловской области
14:49 К году колонии приговорили екатеринбурженку за прописку в квартире 13 иностранцев
14:26 Сотрудники ГИБДД нашли водителя, сбившего человека под Волчанском
13:49 Главу свердловского села Кленовское признали виновным в мошенничестве
13:09 Определился поставщик автобусов-гармошек для Екатеринбурга
12:39 Приставшего к екатеринбурженкам студента из Йемена отправляют в колонию на шесть лет
11:52 В Екатеринбурге под Макарвоским мостом появилась собачья площадка
11:27 В Берёзовском за мошенничество будут судить медсестру
10:28 Екатеринбургский школьник едва не стал очередной жертвой телефонных аферистов
10:00 После ночной атаки БПЛА в Кольцово задержали несколько рейсов в Москву
09:21 СМИ сообщают о поножовщине на улице Щербакова в Екатеринбурге
23:07 Экс-замглавы Дегтярска во время госслужбы управлял сразу несколькими коммерческими фирмами
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