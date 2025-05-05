В Екатеринбурге невнимательный водитель отправил женщину на больничную койку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 7 мая, в Екатеринбурге, на улице Сурикова сбили женщину. Пострадавшая во время ДТП переходила проезжую часть по пешеходному переходу.Дорожно-транспортное происшествие, отправившее женщину на больничную койку, имело место на улице Сурикова, вблизи дома № 50. Часы в этот момент показывал без пяти минут одиннадцать. По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля марки «KAIYI E5», двигаясь по улице Сурикова со стороны улицы Циолковского, при повороте налево на улицу Щорса не убедился в безопасности манёвра и совершил наезд на женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу.В результате происшествия пострадала 50-летняя женщина. С травмами головы и руки её доставили в 24-ю городскую больницу Екатеринбурга. На месте аварии сотрудники Госавтоинспекции провели необходимые замеры, составили процессуальные документы и установили личности участников ДТП.Как сообщили в городской Госавтоинспекции, водитель автомобиля — житель Екатеринбурга со стажем вождения 24 года, ранее к административной ответственности не привлекался. Освидетельствование показало, что на момент аварии мужчина был трезв. По словам самого водителя, он двигался на разрешающий сигнал светофора, однако пешехода на переходе не заметил.В отношении водителя составлен административный материал по статье 12.18 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации («непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения»).