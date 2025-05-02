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Сотрудники ГИБДД нашли водителя, сбившего человека под Волчанском

14.26 Среда, 7 мая 2025
Фото: УГИБДД по Свердловской области
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Вчера вечером, около 22.00, под Волчанском на трассе, связывающей южную и северную части города, насмерть сбили 43-летнего мужчину.

Кто его сбил, удалось выяснить не сразу. Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, им оказался 43-летний водитель Skoda Rapid, признавшийся, что испугался и скрылся с места ДТП. По его словам, мужчина шёл посреди проезжей части, но он не заметил его. Понял, что сбил кого-то, из-за того, что почувствовал удар. Вышел, чтобы проверить, и увидел человека, лежащего на проезжей части.

Установлено, что стаж мужчины 13 лет. За это время его ловили на нарушении ПДД 31 раз.

«На месте аварии сотрудниками Госавтоинспекции и следственно-оперативной группой, проведены необходимые процессуальные действия. Начато расследование обстоятельств инцидента»,

– добавили в управлении.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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14:26 Сотрудники ГИБДД нашли водителя, сбившего человека под Волчанском
13:49 Главу свердловского села Кленовское признали виновным в мошенничестве
13:09 Определился поставщик автобусов-гармошек для Екатеринбурга
12:39 Приставшего к екатеринбурженкам студента из Йемена отправляют в колонию на шесть лет
11:52 В Екатеринбурге под Макарвоским мостом появилась собачья площадка
11:27 В Берёзовском за мошенничество будут судить медсестру
10:28 Екатеринбургский школьник едва не стал очередной жертвой телефонных аферистов
10:00 После ночной атаки БПЛА в Кольцово задержали несколько рейсов в Москву
09:21 СМИ сообщают о поножовщине на улице Щербакова в Екатеринбурге
23:07 Экс-замглавы Дегтярска во время госслужбы управлял сразу несколькими коммерческими фирмами
20:59 Разгерметизация водонагревателя стала основной версией причины «хлопка» в Буланаше
20:37 В Каменске-Уральском вынесли приговор строителю, угрозами изъявшему квартиру у пенсионерки
20:18 Автомобилистам в День Победы по Екатеринбургу ездить будет трудно
19:28 Восемь пожаров потушили вчера свердловские огнеборцы
18:51 Екатеринбург прощается с лауреаткой «Золотой маски»
18:32 О парадоксах географической фантастики расскажут в Ельцин-центре
18:14 Творчество особенных художников покажут на «Ночи музеев» в Екатеринбурге
17:00 Роспотребнадзор предупреждает свердловских грибников об опасности сморчков
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