Сотрудники ГИБДД нашли водителя, сбившего человека под Волчанском





– добавили в управлении. «На месте аварии сотрудниками Госавтоинспекции и следственно-оперативной группой, проведены необходимые процессуальные действия. Начато расследование обстоятельств инцидента»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Вчера вечером, около 22.00, под Волчанском на трассе, связывающей южную и северную части города, насмерть сбили 43-летнего мужчину.Кто его сбил, удалось выяснить не сразу. Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, им оказался 43-летний водитель Skoda Rapid, признавшийся, что испугался и скрылся с места ДТП. По его словам, мужчина шёл посреди проезжей части, но он не заметил его. Понял, что сбил кого-то, из-за того, что почувствовал удар. Вышел, чтобы проверить, и увидел человека, лежащего на проезжей части.Установлено, что стаж мужчины 13 лет. За это время его ловили на нарушении ПДД 31 раз.