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Сотрудники ГИБДД нашли водителя, сбившего человека под Волчанском
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера вечером, около 22.00, под Волчанском на трассе, связывающей южную и северную части города, насмерть сбили 43-летнего мужчину.
Кто его сбил, удалось выяснить не сразу. Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, им оказался 43-летний водитель Skoda Rapid, признавшийся, что испугался и скрылся с места ДТП. По его словам, мужчина шёл посреди проезжей части, но он не заметил его. Понял, что сбил кого-то, из-за того, что почувствовал удар. Вышел, чтобы проверить, и увидел человека, лежащего на проезжей части.
Установлено, что стаж мужчины 13 лет. За это время его ловили на нарушении ПДД 31 раз.
Кто его сбил, удалось выяснить не сразу. Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, им оказался 43-летний водитель Skoda Rapid, признавшийся, что испугался и скрылся с места ДТП. По его словам, мужчина шёл посреди проезжей части, но он не заметил его. Понял, что сбил кого-то, из-за того, что почувствовал удар. Вышел, чтобы проверить, и увидел человека, лежащего на проезжей части.
Установлено, что стаж мужчины 13 лет. За это время его ловили на нарушении ПДД 31 раз.
«На месте аварии сотрудниками Госавтоинспекции и следственно-оперативной группой, проведены необходимые процессуальные действия. Начато расследование обстоятельств инцидента»,
– добавили в управлении.
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