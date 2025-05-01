СМИ сообщают о поножовщине на улице Щербакова в Екатеринбурге

– сообщил пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых.

«Задержаны и доставлены в территориальный ОВД для опроса и дачи показаний. Ещё одного, 1986 года рождения, с травмой подбородка скорая увезла в ГКБ №23 для оказания медицинской помощи. Участники драки, являются местными жителями, все граждане РФ. По итогам начавшейся проверки представители МВД примут обоснованное процессуальное решение»,