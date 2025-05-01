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СМИ сообщают о поножовщине на улице Щербакова в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что вчера около ТЦ «Глобус» на улице Щербакова в Екатеринбурге произошёл конфликт, закончившийся поножовщиной.
По данным телеграм-канала «Злой Екатеринбург», несколько человек напали на мужчину с ребёнком. В итоге отца с ножевым ранением в шею увезли в больницу, а нападавших – в отделение полиции.
В полиции информацию о конфликте подтвердили, сообщив, что были задержаны двое мужчин, 1982 и 1994 годов рождения.
По данным телеграм-канала «Злой Екатеринбург», несколько человек напали на мужчину с ребёнком. В итоге отца с ножевым ранением в шею увезли в больницу, а нападавших – в отделение полиции.
В полиции информацию о конфликте подтвердили, сообщив, что были задержаны двое мужчин, 1982 и 1994 годов рождения.
«Задержаны и доставлены в территориальный ОВД для опроса и дачи показаний. Ещё одного, 1986 года рождения, с травмой подбородка скорая увезла в ГКБ №23 для оказания медицинской помощи. Участники драки, являются местными жителями, все граждане РФ. По итогам начавшейся проверки представители МВД примут обоснованное процессуальное решение»,
– сообщил пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых.
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