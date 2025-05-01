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СМИ сообщают о поножовщине на улице Щербакова в Екатеринбурге

09.21 Среда, 7 мая 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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В СМИ сообщают, что вчера около ТЦ «Глобус» на улице Щербакова в Екатеринбурге произошёл конфликт, закончившийся поножовщиной.

По данным телеграм-канала «Злой Екатеринбург», несколько человек напали на мужчину с ребёнком. В итоге отца с ножевым ранением в шею увезли в больницу, а нападавших – в отделение полиции.

В полиции информацию о конфликте подтвердили, сообщив, что были задержаны двое мужчин, 1982 и 1994 годов рождения.

«Задержаны и доставлены в территориальный ОВД для опроса и дачи показаний. Ещё одного, 1986 года рождения, с травмой подбородка скорая увезла в ГКБ №23 для оказания медицинской помощи. Участники драки, являются местными жителями, все граждане РФ. По итогам начавшейся проверки представители МВД примут обоснованное процессуальное решение»,

– сообщил пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:00 Роспотребнадзор предупреждает свердловских грибников об опасности сморчков
16:42 Гидравлические испытания в Екатеринбурге обещают провести без отключений
16:17 Девелопер подарил Екатеринбургу «Трамвай Победы»
16:13 СМИ сообщают об экстренной госпитализации супружеской пары с рейса Екатеринбург – Горно-Алтайск
15:52 В Каменске-Уральском в промышленном цехе вспыхнул крупный пожар
15:35 СМИ сообщают о найденном теле студента в душевой общежития УрФУ
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