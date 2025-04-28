Восемь пожаров потушили вчера свердловские огнеборцы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Ежедневная сводка МЧС России о происшествия в Свердловской области свидетельствует, что вчера, 5 мая, пожарными было ликвидировано 8 пожаров. Половина возгораний возникала в жилом секторе.Пожарными дознавателями было установлено, что главными причинами возгораний остаются аварийный режим работы электроприборов (38% случаев), короткое замыкание электропроводки (25%) и неосторожное обращение с огнём (13%).Самым крупным из происшествий понедельника стал пожар в селе Волковское. На улице Заречной там загорелся частный двухквартирный дом и огонь успел охватить площадь в 130 квадратных метров. Обошлось, к счастью, без пострадавших, а с огнём 13 специалистов пожаротушения справились сравнительно быстро — всего за 49 минут.Ещё один сложный пожар произошёл вчера в Екатеринбурге, на улице Старых Большевиков. И пусть площадь его была не такой большой, как в сельском случае, — всего 40 квадратных метров, но сам загоревшийся объект — склад стройматериалов — предполагал большое скопление горючих материалов. В связи с этим на место происшествия выслали усиленный отряды огнеборцев: 32 человека и 12 единиц техники. Возгорание удалось потушить за 34 минуты.