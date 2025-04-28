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Восемь пожаров потушили вчера свердловские огнеборцы

19.28 Вторник, 6 мая 2025
Фото: МЧС по Свердловской области
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Ежедневная сводка МЧС России о происшествия в Свердловской области свидетельствует, что вчера, 5 мая, пожарными было ликвидировано 8 пожаров. Половина возгораний возникала в жилом секторе.

Пожарными дознавателями было установлено, что главными причинами возгораний остаются аварийный режим работы электроприборов (38% случаев), короткое замыкание электропроводки (25%) и неосторожное обращение с огнём (13%).

Самым крупным из происшествий понедельника стал пожар в селе Волковское. На улице Заречной там загорелся частный двухквартирный дом и огонь успел охватить площадь в 130 квадратных метров. Обошлось, к счастью, без пострадавших, а с огнём 13 специалистов пожаротушения справились сравнительно быстро — всего за 49 минут.

Ещё один сложный пожар произошёл вчера в Екатеринбурге, на улице Старых Большевиков. И пусть площадь его была не такой большой, как в сельском случае, — всего 40 квадратных метров, но сам загоревшийся объект — склад стройматериалов — предполагал большое скопление горючих материалов. В связи с этим на место происшествия выслали усиленный отряды огнеборцев: 32 человека и 12 единиц техники. Возгорание удалось потушить за 34 минуты.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:13 СМИ сообщают об экстренной госпитализации супружеской пары с рейса Екатеринбург – Горно-Алтайск
15:52 В Каменске-Уральском в промышленном цехе вспыхнул крупный пожар
15:35 СМИ сообщают о найденном теле студента в душевой общежития УрФУ
14:41 Уголовное дело главы Артёмовского округа Трофимова передали в суд
14:00 127 «зайцев» поймали екатеринбургские контролёры с начала мая
13:35 Задержанным с 23 килограммами наркотиков иностранцам вынесли приговор в Екатеринбурге
12:57 На конкурс эскизов памятника Борису Рыжему прислали 17 работ
12:24 В Екатеринбурге до 10 мая расширили зону запрета для кикшеринга
11:50 Уголовное дело против бывшего ректора РГППУ Дубицкого передали в суд
11:00 СМИ назвали соперников Паслера на губернаторских выборах в Свердловской области
09:24 В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов ночью насмерть сбили велосипедиста
09:11 МЧС сообщает о «хлопке» в многоквартирном доме в посёлке Буланаш
08:59 В Каменске-Уральском девятилетняя девочка угодила под машину и получила тяжёлые травмы
21:20 Парк Маяковского опубликовал «победную» программу мероприятий
20:49 В Нижнем Тагиле водитель без прав устроил массовое ДТП с шестью машинами
20:30 Ребёнок из Нижней Туры получил лекарство только после вмешательства прокуратуры
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