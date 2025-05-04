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СМИ сообщают об экстренной госпитализации супружеской пары с рейса Екатеринбург – Горно-Алтайск
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что с рейса Екатеринбург – Горно-Алтайск экстренно госпитализировали с инфекцией молодую супружескую пару. По данным Shot, перед полётом они позавтракали в бизнес-зале Кольцово.
Когда это произошло, не уточняется. Вероятно, речь идёт о прошедших выходных. Известно, что супруги планировали провести свои выходные на Алтае, но после завтрака в аэропорту им стало плохо. Ресурс пишет, что спустя получаса после вылета девушка заняла туалет, и не покидала его весь полёт. Её муж был в соседней кабинке. Обоих сильно тошнило.
Уже в больнице подтвердилась бактериальная инфекция. Супругам поставили уколы и положили под капельницы, передаёт Shot.
Сообщается, что два дня семейная пара провела в больнице. За отель они заплатили 39 тысяч, но смогли провести в нём всего одну ночь. Также у них сорвалась активная программа с гидом за 30 тысяч рублей. Теперь молодая пара намерена подавать досудебную претензию.
Когда это произошло, не уточняется. Вероятно, речь идёт о прошедших выходных. Известно, что супруги планировали провести свои выходные на Алтае, но после завтрака в аэропорту им стало плохо. Ресурс пишет, что спустя получаса после вылета девушка заняла туалет, и не покидала его весь полёт. Её муж был в соседней кабинке. Обоих сильно тошнило.
«В самолёте им оказали первую помощь, а после госпитализировали в местную больницу. Скорую вызвали прямо к борту»,
– сообщает издание.
Уже в больнице подтвердилась бактериальная инфекция. Супругам поставили уколы и положили под капельницы, передаёт Shot.
Сообщается, что два дня семейная пара провела в больнице. За отель они заплатили 39 тысяч, но смогли провести в нём всего одну ночь. Также у них сорвалась активная программа с гидом за 30 тысяч рублей. Теперь молодая пара намерена подавать досудебную претензию.
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