Возрастное ограничение 18+
В Каменске-Уральском в промышленном цехе вспыхнул крупный пожар
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В Каменске-Уральском на промышленной площадке по улице Лермонтова вспыхнул крупный пожар. Загорелось кровля цеха, в котором производят металлический порошок.
По оперативным данным управления МЧС Свердловской области, площадь пожара составляет 1250 квадратных метров.
До прибытия спасателей из цеха самостоятельно эвакуировались восемь человек. Сейчас на месте работают специалисты МЧС. С огнём ведут борьбу 12 единиц техники и 32 человека личного состава.
Информации о пострадавших нет.
К моменту публикации известно, что пожар локализован.
По оперативным данным управления МЧС Свердловской области, площадь пожара составляет 1250 квадратных метров.
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
До прибытия спасателей из цеха самостоятельно эвакуировались восемь человек. Сейчас на месте работают специалисты МЧС. С огнём ведут борьбу 12 единиц техники и 32 человека личного состава.
Информации о пострадавших нет.
К моменту публикации известно, что пожар локализован.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Свердловские пожарные спасли 18 человек из огня и дыма
30 апреля 2025
30 апреля 2025