В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов ночью насмерть сбили велосипедиста





сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Несмотря на предпринятые водителем экстренные меры торможения, избежать наезда не удалось. Пострадавший скончался на месте происшествия»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Минувшей ночью, примерно в 02.15, в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов 24-летний водитель Opel Astra насмерть сбил 22-летнего велосипедиста.По предварительным данным, велосипедист в нарушении правил дорожного движения стал пересекать проезжую часть в неположенном месте.