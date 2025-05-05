В Каменске-Уральском девятилетняя девочка угодила под машину и получила тяжёлые травмы





– добавили в управлении. «Помимо этого, информация о происшествии будет передана в подразделение по делам несовершеннолетних для оценки ответственности родителей, а также запланировано обследование школы, где учится пострадавшая, на предмет соблюдения программ обучения детей правилам дорожной безопасности»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 5 мая, в шестом часу вечера в Каменске-Уральском напротив 87-го дома по проспекту Победы под машину угодила девятилетняя девочка.По предварительным данным, школьница стала перебегать через дорогу в неположенном месте и выскочила на проезжую часть прямо перед Volkswagen Polo. В результате ДТП она получила тяжёлые травмы и была госпитализирована в городскую больницу, рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области.По словам мамы девочки, она отпустила дочь на прогулку с одноклассницей. Почему дочка стала перебегать через дорогу пояснить не смогла.Водитель Volkswagen Polo – 39-летняя женщина – пояснила, что девочка неожиданно выскочила на дорогу, она затормозила, но не смогла избежать столкновения. Сообщается, что по факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ – нарушение ПДД, повлекшее вред человеку.