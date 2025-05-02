В Нижнем Тагиле водитель без прав устроил массовое ДТП с шестью машинами

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 5 мая, около 13.00 на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей. Виновником происшествия стал молодой водитель, даже не имеющий прав на вождение автотранспорта.Как сообщили в ГИБДД, 22-летний водитель «ВАЗа» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «Ладу Гранту», за рулём которой находился 58-летний мужчина. От удара «ВАЗ» отбросило влево, где он задел сразу четыре припаркованных автомобиля — «Renault», «Hyundai», «Mitsubishi» и «Changan».В результате аварии 22-летняя пассажирка «ВАЗа» получила незначительные травмы. Её осмотрели медики на месте происшествия, госпитализация не понадобилась.Автоинспекторы установили, что молодой водитель управлял машиной без прав, а также без страховки ОСАГО и на автомобиле с техническими неисправностями. В отношении нарушителя составлены административные протоколы по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях. По словам полиции, мужчина был трезв, но объяснить причины произошедшего не смог. Машину у бесправного виновника ДТП изъяли и доставили на специализированную стоянку.