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В Нижнем Тагиле водитель без прав устроил массовое ДТП с шестью машинами

20.49 Понедельник, 5 мая 2025
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
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Сегодня, 5 мая, около 13.00 на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей. Виновником происшествия стал молодой водитель, даже не имеющий прав на вождение автотранспорта.

Как сообщили в ГИБДД, 22-летний водитель «ВАЗа» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «Ладу Гранту», за рулём которой находился 58-летний мужчина. От удара «ВАЗ» отбросило влево, где он задел сразу четыре припаркованных автомобиля — «Renault», «Hyundai», «Mitsubishi» и «Changan».

В результате аварии 22-летняя пассажирка «ВАЗа» получила незначительные травмы. Её осмотрели медики на месте происшествия, госпитализация не понадобилась.

Автоинспекторы установили, что молодой водитель управлял машиной без прав, а также без страховки ОСАГО и на автомобиле с техническими неисправностями. В отношении нарушителя составлены административные протоколы по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях. По словам полиции, мужчина был трезв, но объяснить причины произошедшего не смог. Машину у бесправного виновника ДТП изъяли и доставили на специализированную стоянку.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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