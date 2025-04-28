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За минувшие выходные в 26 свердловских пожарах погибли пятеро

19.25 Понедельник, 5 мая 2025
Фото: МЧС по Свердловской области
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За двое суток — 3 и 4 мая — пожарные подразделения Свердловской области ликвидировали 26 пожаров. Об этом сообщает в своей ежедневной сводке происшествий МЧС России. К сожалению, без жертв не обошлось — погибли 5 человек. Но ещё пятерых пожарным удалось спасти.

В субботу, 3 мая, было потушено 13 пожаров. При этом, в жилом секторе произошло шесть возгораний, в результате которых удалось спасти двух человек. Их вывели из огня в Ирбите, где на улице Чкалова горел частный дом. Площадь пожара оказалась значительной — 132 квадратных метров, и жильцы вряд ли смогли бы самостоятельно покинуть горящее строение.

А вот жительнице села Слобода в тот же день не повезло. Хоть на тушение горящей трапезной было направлено 16 пожарных и 5 машин, женщина к моменту их прибытия на место происшествия была уже мертва. Её тело нашли на пепелище.

Воскресный день оказался ещё трагичнее — в пожарах (число которых было той же «чёртовой дюжиной») погибли четыре человека. Один из них встретил смерть в частном доме на улице Советской в деревне Ложкина. Сразу двое погибли при пожаре дома в Дегтярске, на улице Трактовой. Четвёртый труп был найден при тушении пожара в Екатеринбурге, на улице Мусоргского. Как выяснили пожарные дознаватели, в двух последних ЧП причиной катастрофы стало короткое замыкание электропроводки.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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12:20 Водителя УАЗа, который сбивал камеры-треноги на Серовском тракте, могут снова отправить в психлечебницу
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10:57 Пенсионер из Свердловской области пропал во время сплава в Башкирии
10:16 В Невьянске насмерть сбили переходившую по «зебре» женщину
09:48 СМИ сообщают о море раков и рыбы в Белоярском водохранилище
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08:05 Ушёл из жизни первый детский анестезиолог Свердловской области Евгений Девайкин
07:28 Свердловское УГИБДД сообщает о двух смертельных ДТП
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