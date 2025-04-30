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СМИ сообщают о море раков и рыбы в Белоярском водохранилище
Фото: Юлия Кольтенберг
На берег Белоярского водохранилище вынесло мёртвую рыбу и раков. О гибели фауны водоёма сообщают в СМИ.
Об это пишет Е1.ru, ссылаясь на очевидцев. По данным издания, похожая ситуация также произошла в посёлке Старопышминск, через который проходит река Пышма – она впадает в Белоярское водохранилища.
Эколог Андрей Волегов предполагает, что к гибели водной фауны могло привести либо отравление какими-либо опасными веществами, либо недостаток кислорода. Точную причину можно будет выяснить лишь после анализа воды.
Официально гибель рыбы и раков не комментировали.
Об это пишет Е1.ru, ссылаясь на очевидцев. По данным издания, похожая ситуация также произошла в посёлке Старопышминск, через который проходит река Пышма – она впадает в Белоярское водохранилища.
Эколог Андрей Волегов предполагает, что к гибели водной фауны могло привести либо отравление какими-либо опасными веществами, либо недостаток кислорода. Точную причину можно будет выяснить лишь после анализа воды.
Официально гибель рыбы и раков не комментировали.
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