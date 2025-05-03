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В Дегтярске при тушении пожара обнаружены тела двух человек — прокуратура начала проверку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 4 мая, в Дегтярске произошёл пожар в частном деревянном доме на улице Трактовой. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативных служб около 10:44. В доме, согласно предварительной информации, проживал мужчина 1965 года рождения. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
При тушении огня сотрудники МЧС обнаружили тела двух человек: мужчины 1965 года рождения и женщины, чья личность пока не установлена. Причины возгорания ещё предстоит выяснить в ходе пожарно-технической экспертизы.
Прокуратура города Ревда взяла на контроль проведение доследственной проверки. Ведомство оценит законность решений, принятых органами предварительного расследования.
При тушении огня сотрудники МЧС обнаружили тела двух человек: мужчины 1965 года рождения и женщины, чья личность пока не установлена. Причины возгорания ещё предстоит выяснить в ходе пожарно-технической экспертизы.
Прокуратура города Ревда взяла на контроль проведение доследственной проверки. Ведомство оценит законность решений, принятых органами предварительного расследования.
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