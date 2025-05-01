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В Екатеринбурге с начала года 15 детей выпали из окон — младшему не было и 2 лет
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
С начала 2025 года в Екатеринбурге в экстренном порядке госпитализировали 15 детей с тяжёлыми травмами после падения из окон в городскую детскую больницу №9. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава области. Самому младшему из пострадавших не исполнилось и двух лет.
Медики напоминают: подоконник — не место для игр, не стоит ставить туда игрушки и другие привлекательные для ребёнка вещи. Лучше разместить тяжёлые цветочные горшки, которые он не сможет сдвинуть, а также установить запирающие устройства на окна или снять ручки. Следует убрать мебель и предметы, по которым ребёнок может взобраться на подоконник.
По информации МУ МВД России «Нижнетагильское», за последние дни в городе зарегистрированы два случая выпадения малолетних детей из окон жилых квартир.
Медики напоминают: подоконник — не место для игр, не стоит ставить туда игрушки и другие привлекательные для ребёнка вещи. Лучше разместить тяжёлые цветочные горшки, которые он не сможет сдвинуть, а также установить запирающие устройства на окна или снять ручки. Следует убрать мебель и предметы, по которым ребёнок может взобраться на подоконник.
По информации МУ МВД России «Нижнетагильское», за последние дни в городе зарегистрированы два случая выпадения малолетних детей из окон жилых квартир.
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