В Екатеринбурге с начала года 15 детей выпали из окон — младшему не было и 2 лет

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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С начала 2025 года в Екатеринбурге в экстренном порядке госпитализировали 15 детей с тяжёлыми травмами после падения из окон в городскую детскую больницу №9. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава области. Самому младшему из пострадавших не исполнилось и двух лет.Медики напоминают: подоконник — не место для игр, не стоит ставить туда игрушки и другие привлекательные для ребёнка вещи. Лучше разместить тяжёлые цветочные горшки, которые он не сможет сдвинуть, а также установить запирающие устройства на окна или снять ручки. Следует убрать мебель и предметы, по которым ребёнок может взобраться на подоконник.По информации МУ МВД России «Нижнетагильское», за последние дни в городе зарегистрированы два случая выпадения малолетних детей из окон жилых квартир.