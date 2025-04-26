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В Екатеринбурге в подъезде нашли закрытый гроб — полиция выясняет, откуда он
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Утром 4 мая жители дома №164 на улице Бажова в Екатеринбурге обнаружили в подъезде закрытый гроб. Как сообщает Е1.RU, он стоял там с самого утра, и к обеду его так никто и не убрал. Это встревожило жильцов.
Как рассказала одна из жительниц изданию, изначально все подумали, что у кого-то похороны, но к обеду стало ясно, что это не так. Никто не признался, чей это гроб, и жильцы побоялись его открывать.
В полиции подтвердили, что сообщение о находке поступило в отдел №7. На место выезжал участковый. По предварительным данным, ситуация может быть связана с личным конфликтом одного из жильцов с неизвестными. Однако никто заявление в полицию не подавал. Проверка продолжается.
Как рассказала одна из жительниц изданию, изначально все подумали, что у кого-то похороны, но к обеду стало ясно, что это не так. Никто не признался, чей это гроб, и жильцы побоялись его открывать.
В полиции подтвердили, что сообщение о находке поступило в отдел №7. На место выезжал участковый. По предварительным данным, ситуация может быть связана с личным конфликтом одного из жильцов с неизвестными. Однако никто заявление в полицию не подавал. Проверка продолжается.
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