В Слободе при пожаре в церковной трапезной погиб человек

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Ночью 3 мая в селе Слобода Первоуральского округа произошёл крупный пожар — горели трапезная при храме и гараж. Как сообщили в МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорании на улице Советской поступило в 01:43. Огонь охватил 125 квадратных метров.В ликвидации пожара участвовали 16 сотрудников МЧС и 5 единиц техники. К 02:35 огонь был локализован, открытое горение ликвидировали к 03:10. Разбор и проливка сгоревших конструкций завершились в 07:10. В ходе работ была обнаружена погибшая. Причины пожара устанавливаются дознавателями и правоохранительными органами.Всего за прошедшие сутки в Свердловской области пожарные ликвидировали 13 возгораний. Шесть из них произошли в жилом секторе. В одном из случаев, в Ирбите на улице Чкалова, загорелся частный дом. Площадь пожара составила 132 квадратных метра. Пожарные спасли из дома двух человек. С возгоранием справились за 56 минут. На месте работали 8 человек и 2 единицы техники.Согласно данным МЧС, 30% всех пожаров за сутки произошли на открытых территориях, 7% — на административно-общественных объектах, ещё 15% — на прочих.