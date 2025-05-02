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Глава СК потребовал доклад о расследовании издевательств над школьником в Новоуральске
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Свердловской области Борису Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после появления видео с издевательствами над учеником школы №40 в Новоуральске. Об этом сообщает СК России.
По данным СМИ, школьники повалили своего сверстника на пол во время переодевания перед уроком физкультуры, сняли с него обувь и засунули носок в рот. Видео распространили в личных чатах, позже оно появилось в социальных сетях.
Уголовное дело возбуждено по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Кроме того, следователи проводят проверку по статье 293 УК РФ («Халатность»), чтобы оценить действия (или бездействие) сотрудников системы профилактики.
По данным СМИ, школьники повалили своего сверстника на пол во время переодевания перед уроком физкультуры, сняли с него обувь и засунули носок в рот. Видео распространили в личных чатах, позже оно появилось в социальных сетях.
Уголовное дело возбуждено по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Кроме того, следователи проводят проверку по статье 293 УК РФ («Халатность»), чтобы оценить действия (или бездействие) сотрудников системы профилактики.
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