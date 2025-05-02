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Глава СК потребовал доклад о расследовании издевательств над школьником в Новоуральске

17.46 Суббота, 3 мая 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Свердловской области Борису Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после появления видео с издевательствами над учеником школы №40 в Новоуральске. Об этом сообщает СК России.

По данным СМИ, школьники повалили своего сверстника на пол во время переодевания перед уроком физкультуры, сняли с него обувь и засунули носок в рот. Видео распространили в личных чатах, позже оно появилось в социальных сетях.

Уголовное дело возбуждено по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Кроме того, следователи проводят проверку по статье 293 УК РФ («Халатность»), чтобы оценить действия (или бездействие) сотрудников системы профилактики.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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12:55 В Свердловской области ограничен проезд к 19 населённым пунктам из-за паводка
11:25 На ЕКАД перевернулся грузовик, водитель доставлен в больницу
10:53 В Алапаевске сгорел жилой дом: на месте пожара обнаружен погибший
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18:51 Три человека погибли в свердловских пожарах четверга
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16:27 В Екатеринбурге спасли месячную малышку с тяжёлой болезнью
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13:07 О сильном дожде и ветре 3 мая предупреждают свердловские спасатели
12:55 В Нижнем Тагиле подростки на питбайтке столкнулись с «Ладой» и попали в больницу
12:01 СМИ сообщают о смерти выпавшего из окна мальчика в Екатеринбурге
11:20 Три человека погибли в жутком ДТП на трассе под Каменским-Уральским
10:22 Три 14-летние девочки пропали в Екатеринбурге
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