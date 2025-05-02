Глава СК потребовал доклад о расследовании издевательств над школьником в Новоуральске

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Свердловской области Борису Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после появления видео с издевательствами над учеником школы №40 в Новоуральске. Об этом сообщает СК России.По данным СМИ, школьники повалили своего сверстника на пол во время переодевания перед уроком физкультуры, сняли с него обувь и засунули носок в рот. Видео распространили в личных чатах, позже оно появилось в социальных сетях.Уголовное дело возбуждено по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Кроме того, следователи проводят проверку по статье 293 УК РФ («Халатность»), чтобы оценить действия (или бездействие) сотрудников системы профилактики.