В Верхней Пышме женщина ударила девочку бутылкой: СК расследует дело о хулиганстве

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области следственные органы возбудили уголовное дело после инцидента в общественном транспорте Верхней Пышмы, где женщина в состоянии алкогольного опьянения нанесла травму несовершеннолетней. Об этом сообщает Следственный комитет России.По данным из социальных сетей, пассажирка разбила бутылку о голову девочки. Пострадавшая была госпитализирована. Следственный комитет по Свердловской области возбудил дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).Глава СК России поручил руководителю регионального следственного управления Францишко представить доклад о ходе расследования и обстоятельствах произошедшего в центральный аппарат ведомства.