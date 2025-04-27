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В Верхней Пышме женщина ударила девочку бутылкой: СК расследует дело о хулиганстве
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области следственные органы возбудили уголовное дело после инцидента в общественном транспорте Верхней Пышмы, где женщина в состоянии алкогольного опьянения нанесла травму несовершеннолетней. Об этом сообщает Следственный комитет России.
По данным из социальных сетей, пассажирка разбила бутылку о голову девочки. Пострадавшая была госпитализирована. Следственный комитет по Свердловской области возбудил дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).
Глава СК России поручил руководителю регионального следственного управления Францишко представить доклад о ходе расследования и обстоятельствах произошедшего в центральный аппарат ведомства.
По данным из социальных сетей, пассажирка разбила бутылку о голову девочки. Пострадавшая была госпитализирована. Следственный комитет по Свердловской области возбудил дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).
Глава СК России поручил руководителю регионального следственного управления Францишко представить доклад о ходе расследования и обстоятельствах произошедшего в центральный аппарат ведомства.
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