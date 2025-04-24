В Краснотурьинске 8-летняя девочка получила перелом позвоночника после наезда автомобиля

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Краснотурьинске сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого серьёзно пострадал ребёнок. 8-летняя девочка получила перелом позвоночника после того, как на неё наехал автомобиль. Авария произошла сегодня около 13:30 на улице Советской возле дома №13, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.По предварительным данным, водительница автомобиля «Lifan», двигаясь по улице Пушкина в направлении Карла Либкнехта, сбила ребёнка, перебегавшего дорогу в неустановленном месте. Пострадавшую госпитализировали в специализированную больницу Нижнего Тагила.За рулём находилась 22-летняя жительница Краснотурьинска с трёхлетним стажем вождения. В этом году её уже четыре раза привлекали к ответственности за нарушения ПДД. По её словам, она не заметила ребёнка — обзор перекрывал другой автомобиль.Как уточнили в ГИБДД, девочка шла с бабушкой, которая не держала её за руку и не проконтролировала переход проезжей части. Сейчас решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.